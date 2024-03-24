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Жоау Канселу: «В „Манчестер Сити“ ко мне относились неблагодарно»

сегодня, 18:51

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», рассказал, что ему было некомфортно выступать за «горожан».

В «Сити» обо мне ходили фейковые слухи. Я никогда не был плохим товарищем по команде. Я помню, как однажды меня ограбили и напали на меня дома, а на следующий день я играл на «Эмирейтс» против «Арсенала». Я оставил жену и дочь одних дома, всё ещё напуганный, в шоке, перед тем, как играть за «Сити». В «Сити» ко мне относились неблагодарно.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:10
Почему-то, когда у Давида Сильвы случилось несчастье с сыном, его всегда отпускали без каких-либо вопросов и конфликтов. А к Канселу вдруг плохо относятся, что-то Канселу явно скрывает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:50, ред.
Только скудоумец оставит жену и дочь одних дома сразу после ограбления....
Понятно что его профессия подразумевает постоянную нехватку денежных средств ,если не нищенство.....но мог бы хотя бы на гостиницу для них денег занять...жалобщик "напуганный"..
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 19:48
Ушёл и теперь поливает грязью,както не красиво!
Elliada_
Elliada_
сегодня в 19:27
Что с этого всё началось? Пеп заставил играть Канселу после ограбления?? Если это послужило причиной поведения Канселу и началом конфликта с Пепом, то Канселу сам виноват:

Во-первых, МС всего лишь работодатель, а не хозяин. Канселу мог выбрать семью и не играть с Арсеналом. В таком случае его бы оштрафовали и дисквалифицировали на несколько игр за пропуск игры, как это было с Месси и ПСЖ.

Во-вторых, Пеп, конечно, не ангел, поэтому, когда идешь в МС, будь готов пахать и выполнять все указания тренера. Не нужно обижаться и разлагать атмосферу в коллективе. К примеру, сколько раз Пеп кричал на КДБ. Только Кевин реагирует на это правильно, а Канселу оказался слабаком.

В-третьих, когда его сплавили в Баварию, он присел не лавку. Так что я склоняюсь к тому, что Пеп был прав. Канселу был не готов. И как показало время, Сити выиграл требл.

Канселу просто обиженка, которая пытается переложить вину на других. После этих слов, в МС ему дорога закрыта.
allemz
allemz
сегодня в 19:18
В чем проблема взять отгул для решения личных вопросов?)
В чем проявилась неблагодарность со стороны клуба, португал не договаривает
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:16
"...однажды меня ограбили и напали на меня дома..."

1. Контракт не предусматривал решение этой ситуации?
2. Два ротвейлера и пара кинокамер...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:09
Так речь о журналюгах все-таки???
y4et5fsf7dcw
y4et5fsf7dcw
сегодня в 18:53
Все... для него обратной дороги в МС нет... мосты сожжены.
Гость
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