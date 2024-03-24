Жоау Канселу: «В „Манчестер Сити“ ко мне относились неблагодарно»

Защитник «Барселоны» , права на которого принадлежат «Манчестер Сити», рассказал, что ему было некомфортно выступать за «горожан».

В «Сити» обо мне ходили фейковые слухи. Я никогда не был плохим товарищем по команде. Я помню, как однажды меня ограбили и напали на меня дома, а на следующий день я играл на «Эмирейтс» против «Арсенала». Я оставил жену и дочь одних дома, всё ещё напуганный, в шоке, перед тем, как играть за «Сити». В «Сити» ко мне относились неблагодарно.