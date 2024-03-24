Жоау Канселу: «В „Манчестер Сити“ ко мне относились неблагодарно»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», рассказал, что ему было некомфортно выступать за «горожан».
В «Сити» обо мне ходили фейковые слухи. Я никогда не был плохим товарищем по команде. Я помню, как однажды меня ограбили и напали на меня дома, а на следующий день я играл на «Эмирейтс» против «Арсенала». Я оставил жену и дочь одних дома, всё ещё напуганный, в шоке, перед тем, как играть за «Сити». В «Сити» ко мне относились неблагодарно.
1. Контракт не предусматривал решение этой ситуации?
2. Два ротвейлера и пара кинокамер...)
1. Контракт не предусматривал решение этой ситуации?
2. Два ротвейлера и пара кинокамер...)
Во-первых, МС всего лишь работодатель, а не хозяин. Канселу мог выбрать семью и не играть с Арсеналом. В таком случае его бы оштрафовали и дисквалифицировали на несколько игр за пропуск игры, как это было с Месси и ПСЖ.
Во-вторых, Пеп, конечно, не ангел, поэтому, когда идешь в МС, будь готов пахать и выполнять все указания тренера. Не нужно обижаться и разлагать атмосферу в коллективе. К примеру, сколько раз Пеп кричал на КДБ. Только Кевин реагирует на это правильно, а Канселу оказался слабаком.
В-третьих, когда его сплавили в Баварию, он присел не лавку. Так что я склоняюсь к тому, что Пеп был прав. Канселу был не готов. И как показало время, Сити выиграл требл.
Канселу просто обиженка, которая пытается переложить вину на других. После этих слов, в МС ему дорога закрыта.
Во-первых, МС всего лишь работодатель, а не хозяин. Канселу мог выбрать семью и не играть с Арсеналом. В таком случае его бы оштрафовали и дисквалифицировали на несколько игр за пропуск игры, как это было с Месси и ПСЖ.
Во-вторых, Пеп, конечно, не ангел, поэтому, когда идешь в МС, будь готов пахать и выполнять все указания тренера. Не нужно обижаться и разлагать атмосферу в коллективе. К примеру, сколько раз Пеп кричал на КДБ. Только Кевин реагирует на это правильно, а Канселу оказался слабаком.
В-третьих, когда его сплавили в Баварию, он присел не лавку. Так что я склоняюсь к тому, что Пеп был прав. Канселу был не готов. И как показало время, Сити выиграл требл.
Канселу просто обиженка, которая пытается переложить вину на других. После этих слов, в МС ему дорога закрыта.
Понятно что его профессия подразумевает постоянную нехватку денежных средств ,если не нищенство.....но мог бы хотя бы на гостиницу для них денег занять...жалобщик "напуганный"..
Понятно что его профессия подразумевает постоянную нехватку денежных средств ,если не нищенство.....но мог бы хотя бы на гостиницу для них денег занять...жалобщик "напуганный"..