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Сборная мира 2016. Альтернатива команде ФИФА

Символические сборные // Рубрика: Символическая сборная, Ибрагимович Златан, Де Хеа Давид, Пепе, Карвахаль Даниэль, Бэйл Гарет, Гризманн Антуан, Канте Н'Голо, Алаба Давид, Санчес Алексис, Видаль Артуро, Годин Диего
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: ФК "Манчестер Юнайтед", ФК "Атлетико", ФК "Арсенал"

В символической сборной 2016 года не нашлось места лучшему игроку Евро-2016 Гризманну, зато, куда ни глянь – футболист «Реала» или «Барсы». «Соккер.ру» ищет правду.

Все это было бы смешно, если бы не повторялось из года в год. Сборная FIFPro определяется голосованием футболистов из 42 стран мира, которые входят в Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов. То есть речь идет о международном профсоюзном объединении для профессиональных игроков в футбол. Просто уясните, что команду FIFPro определяют не болельщики, журналисты или чиновники, а профессиональные игроки. Между прочим, представители РФПЛ тоже внесли свою лепту. Итак, получилась вот такая команда.

WorldXI 2016

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария; Германия)

Защитники: Дани Алвес („Барселона“/„Ювентус“; Бразилия), Жерар Пике („Барселона“; Испания), Серхио Рамос („Реал“; Испания), Марсело („Реал“; Бразилия).

Полузащитники: Лука Модрич („Реал“; Хорватия), Тони Кроос („Реал“; Германия), Андрес Иньеста („Барселона“; Испания).

Нападающие: Лионель Месси („Барселона“; Аргентина), Криштиану Роналду („Реал“; Португалия), Луис Суарес („Барселона“; Уругвай).

Итого, в команде года представители четырех клубов, причем 9 футболистов представляют „Реал“ (5 представителей) и „Барселону“ (4 игрока). Дани Алвес начинал прошлый год в „Барсе“, а потом перебрался в „Ювентус“, так что тоже имеет отношение к испанскому футболу, и только Мануэль Нойер – чистый баварец. Национальный состав несколько шире: три испанца, два немца, два бразильца, португалец, хорват, уругваец и аргентинец – 7 стран охвачено. Спорить о том, кто в этой команде лишний, а кого очень не хватает, совсем не хочется. Более рациональным занятием будет составление альтернативной команды 2016 года, а там уж решайте сами, кто занял место Гризманна в команде ФИФА – Роналду или Месси?

Вратарь. Давид Де Хеа („Манчестер Юнайтед“; Испания)

Есть великолепный Буффон и чемпион Европы Патрисиу, но, если отталкиваться от личного прогресса и уровня игры, то самым внятным конкурентом для Мануэля Нойера кажется испанский Давид, чьи спасения по-настоящему завораживают. Жозе Моуриньо недавно высказал пожелание, чтобы Де Хеа больше не становился игроком сезона в МЮ, что проделывал три раза подряд.

Правый защитник. Дани Карвахаль („Реал“; Испания)

Данило не выдержал конкуренции с испанцем за место в основе „Реала“, Дани заткнул бразильца за пояс, выиграл Лигу чемпионов и забил победный гол в схватке с „Севильей“ за Суперкубок УЕФА. Отменный крайний защитник.

Центральный защитник. Диего Годин („Атлетико“; Уругвай)

Вечно недооцененный столп обороны „Атлетико“ во второй раз в карьере сыграл в финале Лиги чемпионов, и хотя победа снова осталась за мадридским „Реалом“, оставить Година без внимания и признания подобно преступлению. Диего нужно перейти в „Барселону“ или „Реал“, чтобы его оценили по достоинству?

Центральный защитник. Пепе („Реал“; Португалия)

Впрочем, даже среди „сливочных“ находятся те, кого игнорируют коллеги. И это странно, ведь у Пепе есть два железобетонных аргумента, чтобы войти в команду избранных по итогам 2016 года: победа в Лиге чемпионов с „Мадридом“ и европейское чемпионство со сборной Португалии. Только Криштиану Роналду и Пепе в прошедшем году сотворили столь завидный дубль.

Левый защитник. Давид Алаба („Бавария“; Австрия)

Шесть раз подряд лучший футболист Австрии в 2017-м отпразднует только 25-й день рождения, и он дико стабилен, что в нем и подкупает. Универсал из „Баварии“ - адекватная фигура для противовеса Марсело, который недавно отметил десятилетний юбилей пребывания в „Реале“. Хотя, и Фелипе Луис из „Атлетико“ может закрыть левую бровку.

Опорный полузащитник. Н’Голо Канте („Лестер“/„Челси“; Франция)

Дидье Дешам не смог найти Канте внятного применения на Евро-2016, чем ослабил сборную Франции, зато итальянские наставники на клубном уровне используют Н’Голо мудро и лидируют в АПЛ. Француз под руководством Раньери завоевал титул с „Лестером“, а потом сходу стал ключевым игроком „Челси“ при Антонио Конте.

Центральный полузащитник. Артуро Видаль („Бавария“; Чили)

Полузащитник к весне разыгрался в составе „Баварии“, а потом помог своей национальной сборной выиграть второй подряд Копа Америка. В декабре был удостоен звания „Лучший футболист Чили 2016 года“.

Атакующий полузащитник. Алексис Санчес („Арсенал“; Чили)

Чилиец вошел в десятку лучших бомбардиров АПЛ прошлого сезона, лидирует по системе „гол плюс пас“ в нынешнем розыгрыше, а летом 2016-го сыграл важную роль в завоевании сборной Чили континентального титула.

Правый форвард. Гарет Бэйл („Реал“; Уэльс)

Бэйла вечно игнорируют, а в клубе валлийцу приходится оказываться в тени Криштиану Роналду. Гарет не был включен в символическую сборную Евро-2016, хотя он приложил немало усилий, чтобы дотащить валлийцев до полуфинала. Ну, и о победе в Лиге чемпионов с „Реалом“ не забываем.

Левый форвард. Антуан Гризманн („Атлетико“; Франция)

Удивительный, конечно, случай: лучший игрок Евро-2016 и участник тройки финалистов в погоне за призом Игроку года ФИФА не попал в команду года. Восстанавливаем справедливость: Антуан определенно заслуживает признания.

Центральный форвард. Златан Ибрагимович (ПСЖ/„Манчестер Юнайтед“; Швеция)

Швед на мажорной ноте попрощался с ПСЖ, забив 50 голов в последнем сезоне, а потом продолжил свои голевые подвиги в „Манчестер Юнайтед“. Златана не смущает возраст: 35 лет нападающему, а он продолжает забивать на зависть молодым!

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