​Льорис и другие цели Гвардиолы

Вратарь «Тоттенхэма» сыграл в стиле Браво, теперь ему предложат контракт с «горожанами». Но после таких ничьих «Соккер.ру» понятно – МС нужны футбольные трансферы.

У игроков «Манчестер Сити» не хватает игрового чутья и уровня футбольного мышления, а у Гвардиолы – умения жертвовать идеями ради результата. Надо играть иначе, чтобы преимущество, которое было на старте матча против «Тоттенхэма», материализовалось в голы без дичайших ошибок Льориса и за счет шикарной работы команды и ее лидеров. Но какие там лидеры, если Де Брюйне месяцами в чемпионате не забивал? Работающего механизма нет.

А про оборону лучше не говорить. Браво пропустил два гола после двух ударов в створ. Как правильно сказал Хосеп – специально такое не придумаешь. Все кокетливые заявления Гвардиолы, что состав его устраивает, полностью не соответствует информации, которая становится доступной британским инсайдерам. Говорят о большом пополнении и заметных продажах. Сравним тех, кто есть, кто нужен и может прийти, и найдем для «горожан» чемпионский состав.

Браво – Харт – Облак

Про Льориса, конечно, пошутили. Его в «Манчестер Сити» не возьмут, как Лодыгина – в «Спартак». Хотя француз сыграл в важном матче в стиле Браво, что с ним случается редко. Сначала Уго не смог скопировать Нойера, неудачно сыграл головой на линии штрафной, подарил гол Сане. Затем француз упустил мяч, и Де Брюйне отличился, хотя тот гол не помешал «шпорам» благодаря двум ударам дважды огорчить Браво. Клаудио фатально не везет, но почему? Потому, что подходит тренеру, но не попадает по темпераменту на роль вожака обороны. Чилиец не руководит, как не правил защитой колумбиец Оспина в «Арсенале». Пришел опытный Чех – совсем другое дело. Но кто будет вратарем в «Манчестер Сити»?

Харт вряд ли убедит Гвардиолу, поскольку чудит в «Торино» время от времени. И ногами в его возрасте уже не научишься играть. Вообще, у английских и южноамериканских голкиперов есть «срок годности». Именно поэтому Де Хеа, Чех, ван Дер Сар запоминаются в АПЛ, а аналогично сильных англичан меньше. А если говорим о южноамериканцах, то Дида не второй Буффон, Навас не новый Касильяс. А Браво вряд ли надолго будет главным в «Манчестер Сити». Вспоминают Яна Облака, и это интересный выбор. Голкипер «Атлетико» спокойный, высокий. Это важно, в АПЛ успеха добиваются в основном крупные вратари. Не случайно Гвардиола жаловался, что не понимает реакцию арбитров в случае прямой атаки на вратаря. Нужен крепкий парень, и такой приедет, когда Хосеп признает ошибку – Браво не подошел.

Победитель: Облак, который не боится ударов по своим воротам и сохраняет хладнокровие, как бонус – понимает испанский язык.

Сабалета – Бельерин - Уокер

Санья вряд ли останется, Сабалета не так уж плох, Гвардиола явно видит в нем нового Лама, но Пабло не двадцать шесть лет, а тридцать два. Кайла Уокера из «Тоттенхэма» Гвардиола смог оценить вживую, один тайм видел, как тот бегает у него перед носом. Это был далеко не лучший матч Уокера, но в целом почти по всем параметрам он лучше, чем Сабалета и Бельерин. Кроме того, достаточно хорош, чтобы выполнять непростые задачи Гвардиолы для современных крайних защитников.

Когда Моуриньо говорит, что Валенсия – лучший правый защитник мира, то даже Уокер может не согласиться. Благодаря крайним защитникам Почеттино смог развить плюсы собственной схемы. Поэтому Сабалету можете ждать в центре поля, если Хосепу нравится его агрессивность, Санью – в другом клубе, а Уокер может стать целью «Манчестер Сити». Ему в мае будет двадцать семь, но возраст нормальный, не обязательно воевать за Бельерина. С другой стороны, у испанца есть преимущества – молодость и культура паса. Последнее для Гвардиолы очень важно, он лепит латералей из тех, кто умеет играть точно.

Победитель: Бельерин, поскольку Уокера сложнее будет убедить, он старше, а испанец молодой, из «Арсенала» - клуба-донора МС.

Отаменди – Стоунз – ван Дейк

Берем сразу двух главных центральных защитников «Манчестер Сити», чтобы понять, где одна из ключевых проблем Гвардиолы. Даже если не учитывать Коларова, играющего в центре при необходимости, не вспоминать о Компани – даже если вдруг он перестанет захаживать к врачам, бельгийцу немало лет, то получите агрессивного и теряющего позицию Отаменди и инертного и умеющего допустить дикую ошибку Стоунза.

«Манчестер Сити» остро нуждается в защитниках. Даже если убрать всех – вратаря и трех защитников, оставив одного из пары Отаменди – Стоунз, то может стать заметно лучше. В таких условиях понятно, что «горожанам» нужно прощаться с Компани – может, его китайцам можно отправить, и ставить не на имя даже, как в случае с попыткой заполучить Бонуччи, а на перспективность. «Тайный Санта» в «Саутгемптоне» подарил ван Дейку на Рождество футболку «Манчестер Сити». Намек понятный, защитник хороший. Персонально собирает меньше действий, чем псих Отаменди, но лучше Стоунза.

Победители: ван Дейк и Отаменди – они играют успешнее, возможно, это будущая пара центральных защитников МС, Пике и Маскерано в новой редакции.

Клиши – Коларов – Алаба

Знаете, что плохого во фланговых защитниках «Манчестер Сити»? Гвардиола их нагружает работой, а им выше тридцати. Физически нет той резкости и живости, что нужна Хосепу для реализации своих затей. «Манчестер Сити» пытался играть в обороне высоко, широко, размашисто, с явными отсылками к Алабе и Дани Алвесу, то есть к ребятам, которых даже в атаку можно ставить, так они любят работу с мячом.

В Англии активно обсуждают кандидатуру Бертрана из «Саутгемптона», но чем он лучше Коларова и Клиши? В лучшей форме – возможно, и то спорно, а классом ниже. Нет, «Манчестер Сити» нужен человек бывалый, сильный. Забавно, что говорили о Марсело, которого якобы собираются в Мадриде заменить на Алабу. Но почему бы Гвардиоле самому не повоевать за австрийца? Давид в состоянии сыграть так, как нужно Гвардиоле, и лучше, чем Клиши и Коларов.

Победитель: Алаба, он молодой, разноплановый, выносливый, может приносить пользу в атаке и вести борьбу в защите.

Туре – Ракитич – Алькантара

Есть старый Туре, часто травмирующийся Гюндоган. Но нет стабильности в центре. В последнее время много говорят о будущем Ракитича, поскольку сам он готов с моста прыгнуть, если Луис Энрике прикажет, но если Луису самому прикажут дать шанс Гомешу – что он и делает весь сезон, то Иван окажется в дураках. Или наоборот? Если хорвата не ценят в «Барселоне», то ему лучше уйти в «Манчестер Сити», где Гвардиола найдет ему применение.

Забавно, что имея такой богатый и представительный состав, «горожане» остаются командой, которой нужны покупки во всех линиях. Разве Браво, защитники и центральные хавбеки выполняют установки Гвардиолы? Разве форварды забивают на ровном месте? Нет, поэтому кроме Ракитича, хорошо бы повоевать за Алькантару. Многие не заметили, но Тиаго очень вырос, и он еще себя покажет. Гвардиола его знает, может, договорятся?

Победитель: Алькантара, но если «Барселона» его не отпустит, то очевидно, что Ракитич будет не худшей ставкой. Приличный игрок, Гюндогану непросто будет с ним конкурировать.

Силва – Нолито – Алли

Шейхи из «Манчестер Сити» могут думать, что важно прикупить Месси, чтобы стать новой «Барселоной». Но на самом деле нужно приобрести одного из лучших игроков мира в 2020-м году, в 2024-м, а не в прошлом или позапрошлом. В этом понимании – один из секретов успеха будущих чемпионов и победителей Лиги чемпионов. Они не держатся за Месси и Роналду, а ищут новых лидеров. Поэтому желание Гвардиолы купить полузащитника может быть правильным, но попытка заманить Алли – продуманной.

Говорили, что Хосеп интересуется Месси и Неймаром, но эти ребята такие эгоисты на поле, что сразу надо всю команду под них подстраивать. Силва, Нолито, Сане и Де Брюйне – солдаты, они выполняют приказы. Алли же просто самый интересный новый игрок на планете, что не забыл напомнить Гвардиоле в очном матче, ведь забил гол. Покупка Алли может стать ставкой даже более умной, чем покупка Погба в «Манчестер Юнайтед». Англичанин словно создан, чтобы играть в АПЛ.

Победитель: Алли, ведь он неприлично молодой, результативный и живой. В отличие от Стерлинга, упадет, если его толкнут. Футбольный интеллект важнее скорости.

Агуэро – Обамеянг – Кейн

Серхио подписал новый контракт, но руководители «Манчестер Сити» могли поступить так – выдать еще больше денег человеку, который явно не спасает в решающий момент, как раньше, чтобы в итоге подороже продать не самого молодого аргентинца. Ведь очевидно, что в схемах Гвардиолы результативный форвард не может себя раскрыть. Даже Сабалета органичнее порой смотрится в чужой штрафной, а это уже диагноз. Сане и Де Брюйне подтвердят, хотя не только они – Серхио не прибавляет, у него уже был конфликт с Гвардилой, голы есть, но пока команда не первая – надо искать идеальную кандидатуру.

Обамеянг, о котором говорят с прошлого года – хороший выбор. Особенно с учетом слухов об отказе «Реала». «Боруссия» из Дортмунда вряд ли долго будет держать у себя африканца, в «Баварию» он не уйдет. А «Манчестер Сити» результативный, думающий и ловкий нападающий впереди не помешает. Или, если Гвардиола смирился с помощью Левандовски с крупным парнем впереди, может приехать из Лондона Кейн. Вот только в этом случае есть одна загвоздка – Харри не темповой футболист. Он против МС простоял весь матч и отдал один решающий пас пяткой. Гвардиола таких Златанов не очень любит.

Победитель: Обамеянг, хотя у нападающего нет опыта игры в АПЛ. Зато есть голы, стиль, который может заинтересовать Гвардиолу. В случае отказа «Реала» Пьер-Эмерик поедет или в родной Париж, или в Манчестер.

Новый состав – старые задачи

«Манчестер Сити» 2016/17: Браво – Сабалета, Стоунз, Отаменди, Клиши – Фернандиньо, Туре – Стерлинг, Де Брюйне, Сане – Агуэро.

«Манчестер Сити» 2017/18: Облак – Бельерин, ван Дейк, Отаменди, Алаба – Фернандиньо, Ракитич – Стерлинг, Де Брюйне, Алли – Обамеянг.

Надо выиграть АПЛ и ЛЧ – это старые задачи, но для новой основы. И вы сразу видите, какой из этих составов круче. «Горожан» можно и нужно обновить. Все упомянутые покупки более чем реальные, пусть и невозможны одновременно. Но если «Манчестер Сити» научится продавать и сможет вписаться в финансовые правила честной игры, то многих прикупят летом. Согласитесь, что приобретения уровня Нолито и Гюндогана уступят подписаниям Обамеянга и Алли. Конечно, атаку Гвардиола может и не менять существенно, и, в первую очередь, потенциал не раскрыт. Но в обороне нужно срочно навести порядок, как с помощью трансферов, так и благодаря перестроениям.

В этом сезоне «Челси» не должен отдавать первое место с такой игрой конкурентов в обороне. Но до сентября Гвардиола, получив упомянутых людей или хотя бы часть из них, будет в состоянии не терять очки так глупо, как в важной игре с «Тоттенхэмом». Почеттино так сильно испугался Хосепа, что даже не пробовал победить. Ни при счете 0:0, ни после второго забитого мяча. Поэтому логично назвать «Манчестер Сити» фаворитом до сих пор. Их уважают и побаиваются, к ним подстраиваются. Но одновременно не стоит забывать все вышесказанное – трансферы нужны, как воздух. Пока это не команда Гвардиолы. Не хватает футбольного интеллекта, чтобы решать поставленные цели. Но его можно приобрести.