Помехи на пути к титулу

Бывший тренер сборной России считает, что в списке весенних помех Карреры сам «Спартак». «Соккер.ру» дополняет перечень – серьезных преград намного больше.

Вмешаются арбитры

Испанские арбитры и их действия по отношению к «Барселоне» - объективно много недопустимых ошибок, показывают, насколько сильно судья может повлиять, даже если у вас в атаке Неймар, Месси и Суарес. Конечно, нельзя снимать ответственность с игроков и тренера, при качественной игре «Спартак» может победить даже с разовыми ошибками людей со свистками. Но вы помните, что было в матче с «Зенитом». И поскольку Каррера любит счет 1:0, то понятно – достаточно двух результативных ошибок в оставшихся 13 турах, чтобы «красно-белые» потеряли лидерство. А если после этого начнутся жалобы, то расскажут о заговоре и разозлят остальных рефери – быть скандалу.

Затянется адаптация

Российские клубы готовятся зимой в теплых краях, а потом оказываются в мартовской России. И встречает их не теплое солнышко, а растаявший грунт, технично не всегда сыграть, и по традиции игроки ползают полем, устав на сборах. Многие тренеры называют вторую часть чемпионата новым сезоном и отчасти правы. Пауза очень большая, связь с осенней формой «Спартака» нулевая. Уже не важно, как играли тогда, все с чистого листа. Серию Карреры сложно будет продолжить, хотя помним, что в непростых погодных условиях команда уже играла. Но здесь уместнее вспомнить, как «красно-белые» смотрелись в первых матчах нового сезона в Лиге Европы против АЕКа – если будут долго запрягать, то найдутся более прыткие.

«Зенит» заметно прибавит

Команде из Санкт-Петербурга достаточно выиграть еще раз у «Спартака», чтобы разница составила всего два пункта – немного для остальных двенадцати туров. Поэтому главный преследователь среди важнейших помех. И принципиально понять, что желание Луческу навести порядок в защите – «Зенит» пропустил немало глупых голов, не помешает команде Мирчи по-прежнему ставить на атаку как на мощнейший козырь в чемпионской гонке.

Ни один спартаковец не станет спорить, что «Зенит» сыграл ниже возможностей в первой части сезона. А поскольку зимой усилили состав, то можно ждать прибавки по качеству во всех линиях. Вратаря выкуют в горниле конкуренции, в защите появился харизматичный Иванович – на возраст не смотрите, серб может и решающим голом повлиять. Новички в центре помогают подготовить голы, а в атаке у «Зенита» очень много вариантов и каждый – перспективен.

«Зенит» 2017. Мощнейшая атака РФПЛ

Подведет великая оборона

Говорить о помехах для «Спартака» и не упомянуть линию обороны было бы странно. Хотя бы потому, что есть важная цифра для истории «красно-белых» - 9.8. Одна из самых веских причин, почему команда на первом месте. Именно для истории, нельзя бояться налета пафоса, ведь момент поворотный для всего клуба. Если и сейчас Федун не получит то, что нужно, может разочароваться. А в России не так много богатых людей, готовых отдавать «Спартаку» сотни миллионов, не нужно обольщаться.

9.8 – среднее количество ударов в сторону ворот Реброва в первой части сезона. Четвертый показатель в РФПЛ, так эффективность обороны «Спартака» зашкаливала – пропускали голы лишь в 7.7% случаев с ударами. Аномально хорошо сыграли в обороне. Но в Петербурге или Самаре напоминали сами себе и соперникам, что демон спит, а не убежал. Например, в прошлом сезоне «Спартак» допускал 12.5 удара с багажом Аленичева, до этого – 12.6 и 11.9 выстрела в среднем. Но сможет ли оборона защитить занятые вершины? Очевидно, что недобрали голов в свои ворота.

Сыграет неэффективность ударов

«Спартаку» нужно целых четыре удара в створ, чтобы забить один мяч в РФПЛ, 26% точных выстрелов являются голевыми. Для сравнения, у «Зенита» показатель эффективности моментов – 38 процентов. У «Краснодара» и ЦСКА – по 32%. Такие цифры – удача, которую можно описать. «Спартак» забивал по одному мячу за матч, создавая больше всех моментов в первой части сезона. То есть хватало нереализованных возможностей.

Но при этом не пропускали и выигрывали. Цифры не врут, за Карреру играют ребята, которые даже из 15.8 удара за игру в среднем (5.8 - точные) не могут выжать первое место по голам в сезоне. Сравните с мировыми стандартами. У «Наполи» эффективность ударов в створ – 33%. У «Барселоны» - 44%, у «Монако» - дичайшие 48%. Смотреть надо не на то, что «Спартак» создает много подходов. А на эффективность. 26% реализованных точных ударов - средний показатель, не прибавят в этом пункте – «Зенит» отыграется.

ЦСКА станет открытием

Как действующий чемпион и команда, которую все знают, может стать открытием? Очень просто – Ганчаренко играет в пять защитников, появились новички, омолаживается основа. Армейцы могут оказаться совсем не такими, как были осенью. И это предопределит борьбу в верхней части таблицы. Ведь не забывайте, что весну откроет матч ЦСКА – «Зенит», где три пункта идут по цене борьбы за титул.

И если «Спартак» стартует со скрипом, а армейцы – наоборот, то увидите знакомую всем картину неожиданного исцеления ЦСКА от знаменитых болезней. Как минимум в части атаки у «красно-синих» появились резервы, вполне могут заиграть ярко, размашисто, ведь обещают работать от себя, не от соперника. Еще до того, как из клуба заверили, что ЦСКА готовится к борьбе именно за первое место, расписали методологию подвига. Рациональное зерно есть – армейцы способны удивить.

Как ЦСКА остаться чемпионом?

Потеряют Фернандо

Целый состав игроков, которых хвалили в прошлом году, но на самом деле один незаменимый для продолжения успешной серии. Да, Ребров важен, но его может заменить Селихов. Комбаров прилично играл, как и Кутепов, но есть варианты в защите. Глушаков стал героем, но без него победа возможна. Без Промеса и Зе Луиша продержишься пару туров. Нет только второго опорника. И странно, что его поисками не обеспокоились после расставания с Ромуло.

Думаете, Луческу случайно подпирает Хави Гарсию со всех сторон Ивановичами и Эрнани? Нет, нужна жесткая вертикаль от вратаря до форварда. Глушаков был в опорной зоне и смотрелся ужасно. Пара Дениса и Зобнина не сможет компенсировать отсутствие Фернандо с его пасом в 87% точности. В кошмарах Карреры злые клоуны перекармливают бразильца сладким, он не может влезть в футболку и выйти на поле… И тут появляется капитан «Зенита» Дзюба и заливисто смеется с медалью на шее.

Помешает сам «Спартак»

Борис Игнатьев, конечно же, прав. На первом месте с списке преград сами «красно-белые». Как пошутил наш читатель sir-5: «И так шестнадцать лет подряд, постоянство – признак класса!» Вы согласились лайками, что не удивительно. «Спартак», безусловно, в числе своих главных врагов на пути к победе. Они не такие, как соперники. У «Зенита» кризисы начинаются, когда футболисты ссорятся между собой и посылают тренера. У ЦСКА все беды последнего времени понятные – кадровые потери, короткая скамейка, моральное истощение, старость идей или людей. Но и с этим можно успешно бороться.

А откуда ждать подвоха в «Спартаке»? Отовсюду и при этом пробоину закрыть практически невозможно. Если «Спартак» понесло – не остановить. Фанаты могут взвыть от решений менеджеров, главного тренера, обороны… Пожалуй, только поклонники не подведут, им должно хватить ума не сорвать матч и не нарваться на техническое поражение «красно-белых». Со времен лидерства «Анжи» - помните, шли первыми, опережая ЦСКА и «Локомотив», в РФПЛ не было такого непредсказуемого временного держателя первого места. И если «Спартак» хочет быть постоянно и окончательно первым – надо смотреть правде в глаза. Фора в пять пунктов для многих была бы определяющей, но не для любителей резких перепадов в игре.