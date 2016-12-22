Жиров, Яблонский и Дроппа разорвали контракты с «Томью»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Томь, Жиров Александр, Яблонски Давид, Дроппа Лукас
Сегодня, 13:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Судя по всему, начался массовый отток футболистов из «Томи», которая испытывает финансовые трудности.
По информации источника, накануне несколько игроков томского клуба расторгли трудовые договоры с командой.
Называются фамилии трех футболистов: защитников Александра Жирова и Давида Яблонского, а также хавбека Лукаша Дроппы.
Ранее сообщалось, что контракт с клубом разорвал защитник Максим Тишкин.
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