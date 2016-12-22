Жиров, Яблонский и Дроппа разорвали контракты с «Томью»

Судя по всему, начался массовый отток футболистов из «Томи», которая испытывает финансовые трудности.

По информации источника, накануне несколько игроков томского клуба расторгли трудовые договоры с командой.

Называются фамилии трех футболистов: защитников Александра Жирова и Давида Яблонского, а также хавбека Лукаша Дроппы.

Ранее сообщалось, что контракт с клубом разорвал защитник Максим Тишкин.