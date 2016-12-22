Рейтинг@Mail.ru

Жиров, Яблонский и Дроппа разорвали контракты с «Томью»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Томь, Жиров Александр, Яблонски Давид, Дроппа Лукас
Сегодня, 13:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Судя по всему, начался массовый отток футболистов из «Томи», которая испытывает финансовые трудности.

По информации источника, накануне несколько игроков томского клуба расторгли трудовые договоры с командой.

Называются фамилии трех футболистов: защитников Александра Жирова и Давида Яблонского, а также хавбека Лукаша Дроппы.

Ранее сообщалось, что контракт с клубом разорвал защитник Максим Тишкин.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:25
ответ пользователю сакс (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:17
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
11:05 Президент «Урала»: «С Широковым не контактировал, посмотрим, захочет ли он играть у нас» 21
20 декабря 2016
20:42 Источник: «Джанаев отказался вести переговоры с „Зенитом“» 87
16:50 Широков может вернуться в футбол 113
16:30 Марио Фернандес может сыграть в марте с Бельгией 23
14:01 Глушаков: «Меня в „Зенит“ приглашали два или три раза, но выбрал „Спартак“» 202
Станислав Горин
​Российский «Золотой мяч»
РФС и РФПЛ назвали десятку лучших игроков года. Выясняем, как сильнейших игроков России определяли Бердыев, Слуцкий, Федун, эксперты и поклонники футбола.
Комментариев: 35
12:54 Лунёв - лучший игрок «Уфы» в ноябре и декабре 3
09:50 Фото Смолов признан лучшим игроком 2016 года 93
07:25 Смолов: «Главное разочарование 2016 года – результат сборной на Евро» 8
05:48 Смолов: «Если Глушаков – это похороны, то Фёдор Смолов – это Новый год!» 20
все материалы по этой теме
Турниры