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Инфантино: «Сейчас ФИФА инвестирует в футбол в 4 раза больше денег, чем раньше»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Инфантино Джанни
Сегодня, 14:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент ФИФА Джанни Инфантино обозначил свою главную цель, а также рассказал об увеличении финансовых вливаний в футбол:

«Какова моя личная цель в качестве президента ФИФА? Продвигать все, что связано с развитием футбола.

Сейчас ФИФА вкладывает в эту игру в 4 раза больше денег, чем раньше. До этого каждая из федераций получала 1.6 млн долларов, сейчас эта цифра возросла до 5 млн долларов. Но они не будут тратиться так, как вздумается людям, эти деньги будут инвестироваться в развитие футбола».

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