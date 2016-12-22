Инфантино: «Сейчас ФИФА инвестирует в футбол в 4 раза больше денег, чем раньше»
Сегодня, 14:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент ФИФА Джанни Инфантино обозначил свою главную цель, а также рассказал об увеличении финансовых вливаний в футбол:
«Какова моя личная цель в качестве президента ФИФА? Продвигать все, что связано с развитием футбола.
Сейчас ФИФА вкладывает в эту игру в 4 раза больше денег, чем раньше. До этого каждая из федераций получала 1.6 млн долларов, сейчас эта цифра возросла до 5 млн долларов. Но они не будут тратиться так, как вздумается людям, эти деньги будут инвестироваться в развитие футбола».
Другие материалы по теме:
14:10 Фото Дракслер: «Я веду переговоры с рядом клубов» 3
Или войдите через
Если только в " распил "
По России что - то Не видно ни одного поля.