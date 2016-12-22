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Маротта: «„Милан“ и „Ювентус“ - это лицо итальянского футбола»

Матч: ЮвентусЮвентус-:-МиланМилан
Начало матча: Завтра, 19:30
Соккер.Ру // Заграница: мнение, Маротта Джузеппе
Сегодня, 14:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта объяснил, что дает итальянскому футболу проведение матча за Суперкубок страны в Дохе (Катар):

«Итальянский футбол должны знать, поэтому мы должны демонстрировать свои ноу-хау за границей.

„Милан“ и „Ювентус“ - это лицо итальянского футбола, клубы, которые лучше других могут передать образ кальчо».

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