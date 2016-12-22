Маротта: «„Милан“ и „Ювентус“ - это лицо итальянского футбола»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта объяснил, что дает итальянскому футболу проведение матча за Суперкубок страны в Дохе (Катар):

«Итальянский футбол должны знать, поэтому мы должны демонстрировать свои ноу-хау за границей.

„Милан“ и „Ювентус“ - это лицо итальянского футбола, клубы, которые лучше других могут передать образ кальчо».