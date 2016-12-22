«Зенит» следит за 22-летним защитником «Нордшелланда»

«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Нордшелланда» Андреасу Макшо.

В 22-летнем футболисте «сине-бело-голубые» видят замену Николасу Ломбертсу, который, вероятно, покинет команду. При этом «Зенит» пока не делал предложение датскому клубу относительно трансфера футболиста.

Стоит отметить, что Макшо привлекается к матчам за молодежную сборную Дании.