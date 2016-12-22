«Зенит» следит за 22-летним защитником «Нордшелланда»
Сегодня, 15:36 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь
«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Нордшелланда» Андреасу Макшо.
В 22-летнем футболисте «сине-бело-голубые» видят замену Николасу Ломбертсу, который, вероятно, покинет команду. При этом «Зенит» пока не делал предложение датскому клубу относительно трансфера футболиста.
Стоит отметить, что Макшо привлекается к матчам за молодежную сборную Дании.
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