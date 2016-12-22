Манджукич отказался переходить в «Спартак», клуб был готов платить игроку 6 млн евро в год
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Спартак М, Манджукич Марио
Сегодня, 16:18 | Источник: calciomercato.com | Фото: Официальный сайт ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Спартак» предпринимал попытку переманить к себе нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
Сообщается, что «красно-белые», которые находятся в поиске форварда, предлагали хорвату зарплату в размере 6 млн евро в год, однако футболист ответил отказом московскому клубу.
После этого «Спартак» переключил свое внимание на нападающего «Милана» Луиса Адриано.
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Ни один уважающий себя футболист не сунется в этот Тарасовский коллективчек.
Ни один уважающий себя футболист не сунется в этот Тарасовский коллективчек.
Ищи слушню, обсуждай, умозаключай, пиши рецензии на неё. Развивайте свой лошадино-невский кружок по интересам.
хи-хи-хи
Слушки таблоидов обсуждать — не мешки ворочить.
Сразу видно, у кого ум вообще есть! ))
Уж если его Волера Карпин, сбитый лётчик(с) обул на 250 млн.евро -- то профуфыкать ещё немножко ему просто бабка прописала. Удел его такой - тратить, а только потом думать.
Легко пришло в перестройку -- так и не ценится. Недра-то народные, не считанные. Чего их жалеть.
Кто ее выиграет, тот и будет играть.
Ни один уважающий себя футболист не сунется в этот Тарасовский коллективчек.
Как сказал Карпин, Фалькао к нам не поедет )) только вместо колумбийца хорват..
Не Манджукич, конечно, но на перспективу - очень даже привлекательный вариант, тем более воспитанник Спартака.