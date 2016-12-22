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Манджукич отказался переходить в «Спартак», клуб был готов платить игроку 6 млн евро в год

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Спартак М, Манджукич Марио
Сегодня, 16:18 | Источник: calciomercato.com | Фото: Официальный сайт ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, «Спартак» предпринимал попытку переманить к себе нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.

Сообщается, что «красно-белые», которые находятся в поиске форварда, предлагали хорвату зарплату в размере 6 млн евро в год, однако футболист ответил отказом московскому клубу.

После этого «Спартак» переключил свое внимание на нападающего «Милана» Луиса Адриано.

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