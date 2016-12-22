Манджукич отказался переходить в «Спартак», клуб был готов платить игроку 6 млн евро в год

По информации итальянских СМИ, «Спартак» предпринимал попытку переманить к себе нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.

Сообщается, что «красно-белые», которые находятся в поиске форварда, предлагали хорвату зарплату в размере 6 млн евро в год, однако футболист ответил отказом московскому клубу.

После этого «Спартак» переключил свое внимание на нападающего «Милана» Луиса Адриано.