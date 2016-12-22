Куртуа сообщил игрокам «Челси», что летом он перейдёт в «Реал»
Сегодня, 17:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа с большой долей вероятности станет вратарем «Реала» по окончании нынешнего сезона.
По информации источника, бельгиец уже сообщил своим друзьям и одноклубникам о том, что летом он перейдет в мадридский клуб.
Напомним, что слухи о возможном переходе Куртуа в «Реал» ходили еще в прошлом сезоне, однако боссам «Челси» тогда удалось уговорить 24-летнего стража ворот остаться в команде.
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Челси Конте и при деньгах Абрамовича в следующем сезоне будет наводить шухер в Европе.
А Реал что? Уже Кейлора списывают? Да и идти в клуб, где главные новости только о судейских скандалах, ну это не серьезно:))
Челси Конте и при деньгах Абрамовича в следующем сезоне будет наводить шухер в Европе.
А Реал что? Уже Кейлора списывают? Да и идти в клуб, где главные новости только о судейских скандалах, ну это не серьезно:))
Иначе Абрам не отпустит.
Да и Ромка при желании сам купит весь Реал с Пересом в рабство и отправит их мыть палубу на своей 150-метровой яхте "Эклипс"
Тем более вчера Реалу разрешили покупать игроков летом - как тут не переобуться ?
В принципе, ещё и Де Хеа может старую волынку заиграть и тоже проситься в Реал :))
Вы когда-нибудь после хорошей сауны ныряли в канализацию?
Почему же Куртуа должен это делать.
Тут либо Марка сочиняет, либо за эти 2 недели Куртуа "переобулся".