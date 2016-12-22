Куртуа сообщил игрокам «Челси», что летом он перейдёт в «Реал»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа с большой долей вероятности станет вратарем «Реала» по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, бельгиец уже сообщил своим друзьям и одноклубникам о том, что летом он перейдет в мадридский клуб.

Напомним, что слухи о возможном переходе Куртуа в «Реал» ходили еще в прошлом сезоне, однако боссам «Челси» тогда удалось уговорить 24-летнего стража ворот остаться в команде.