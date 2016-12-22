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Куртуа сообщил игрокам «Челси», что летом он перейдёт в «Реал»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Реал, Куртуа Тибо
Сегодня, 17:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа с большой долей вероятности станет вратарем «Реала» по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, бельгиец уже сообщил своим друзьям и одноклубникам о том, что летом он перейдет в мадридский клуб.

Напомним, что слухи о возможном переходе Куртуа в «Реал» ходили еще в прошлом сезоне, однако боссам «Челси» тогда удалось уговорить 24-летнего стража ворот остаться в команде.

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