«Челси» и «Шанхай СИПГ» согласовали трансфер Оскара

Пресс-служба «Челси» информирует, что полузащитник клуба Оскар, как и ожидалось, продолжит карьеру в Поднебесной.

С открытием трансферного окна 25-летний хавбек перейдет в «Шанхай СИПГ», где будет выступать под руководством бывшего тренера «Челси» Андре Виллаш-Боаша.

По слухам, переход Оскара обошелся китайскому клубу в 60 млн фунтов.