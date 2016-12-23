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«Челси» и «Шанхай СИПГ» согласовали трансфер Оскара

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Челси, Шанхай СИПГ, Оскар
Сегодня, 12:01 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Челси» информирует, что полузащитник клуба Оскар, как и ожидалось, продолжит карьеру в Поднебесной.

С открытием трансферного окна 25-летний хавбек перейдет в «Шанхай СИПГ», где будет выступать под руководством бывшего тренера «Челси» Андре Виллаш-Боаша.

По слухам, переход Оскара обошелся китайскому клубу в 60 млн фунтов.

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