«Челси» и «Шанхай СИПГ» согласовали трансфер Оскара
Сегодня, 12:01 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Челси» информирует, что полузащитник клуба Оскар, как и ожидалось, продолжит карьеру в Поднебесной.
С открытием трансферного окна 25-летний хавбек перейдет в «Шанхай СИПГ», где будет выступать под руководством бывшего тренера «Челси» Андре Виллаш-Боаша.
По слухам, переход Оскара обошелся китайскому клубу в 60 млн фунтов.
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А 400 000 фунтов в неделю для Оскара ну вообще просто космос.
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