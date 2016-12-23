Уэлбек тренируется в общей группе «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек приступил к тренировкам в общей группе.

26-летний форвард, не выходивший на поле из-за травмы колена с 8 мая, надеется сыграть в уходящем году.

«Это потрясающе. Для него это как начало новой карьеры, ведь он так долго не играл», - заявил главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.