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Уэлбек тренируется в общей группе «Арсенала»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Арсенал, Уэлбек Дэнни
Вчера, 14:03 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек приступил к тренировкам в общей группе.

26-летний форвард, не выходивший на поле из-за травмы колена с 8 мая, надеется сыграть в уходящем году.

«Это потрясающе. Для него это как начало новой карьеры, ведь он так долго не играл», - заявил главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

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