Гвардиола: «При всем уважении к другим отличным игрокам, особенно Роналду, Месси находится на другом уровне»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Гвардиола Хосеп , Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 07:13 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что по-прежнему считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира:
«Месси, несомненно, лучший. Он знает, как играть, забивать, и делает партнеров по команде лучше. При всем уважении к другим отличным игрокам, особенно Криштиану, Месси находится на другом уровне».
Напомним, легенда баскетбола Коби Брайант считает, что выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду должен зависеть от выбранной тактики.
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Или войдите через
три финала за последние несколько лет. это по-твоему не тянет?)
в Барсе ключевой игрок.
впрочем таким как ты бесполезно что-либо объяснять.
хейтеры они такие... у них своя специфичная реальность.
Моль.