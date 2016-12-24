Гвардиола: «При всем уважении к другим отличным игрокам, особенно Роналду, Месси находится на другом уровне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что по-прежнему считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира:

«Месси, несомненно, лучший. Он знает, как играть, забивать, и делает партнеров по команде лучше. При всем уважении к другим отличным игрокам, особенно Криштиану, Месси находится на другом уровне».

Напомним, легенда баскетбола Коби Брайант считает, что выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду должен зависеть от выбранной тактики.