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Гвардиола: «При всем уважении к другим отличным игрокам, особенно Роналду, Месси находится на другом уровне»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Гвардиола Хосеп , Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 07:13 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что по-прежнему считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира:

«Месси, несомненно, лучший. Он знает, как играть, забивать, и делает партнеров по команде лучше. При всем уважении к другим отличным игрокам, особенно Криштиану, Месси находится на другом уровне».

Напомним, легенда баскетбола Коби Брайант считает, что выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду должен зависеть от выбранной тактики.

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