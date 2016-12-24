Орлов: «28 декабря „Уфа“ должна объявить о назначении Семака»

Российский комментатор Геннадий Орлов анонсировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы».

«28 декабря будет сообщение о Семаке, который должен возглавить „Уфу“. Но это все может сорваться за 30 минут до подписания».

На прошлой неделе появилась информация, что именно Орлов порекомендовал 40-летнего специалиста на должность в уфимской команде.