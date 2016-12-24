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Орлов: «28 декабря „Уфа“ должна объявить о назначении Семака»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Уфа, Орлов Геннадий , Семак Сергей
Сегодня, 10:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов анонсировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы».

«28 декабря будет сообщение о Семаке, который должен возглавить „Уфу“. Но это все может сорваться за 30 минут до подписания».

На прошлой неделе появилась информация, что именно Орлов порекомендовал 40-летнего специалиста на должность в уфимской команде.

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