«Зениту» понадобился центральный защитник сборной Уругвая
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Насьональ, Уругвай, Полента Диего
Сегодня, 10:53 | Источник: Твиттер Фабиана Бертолини | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зениту» интересен центральный защитник сборной Уругвая и клуба «Насьональ» Диего Полента, также к игроку проявляют интерес аргентинские «Ривер Плейт», «Олимпия» и один мексиканский клуб.
24-летний бек провел за «Насьональ» 44 матча. Ранее защищал цвета итальянского «Бари», за который сыграл 86 матчей и забил 5 голов.
Накануне «сине-бело-голубые» подписали голкипера Андрея Лунева.
Другие материалы по теме:
Вчера
18:21 Слухи «Зенит» ведет переговоры по трансферу Хачериди 135
22 декабря 2016
17:31 Слухи «Зенит» купил Лунева у «Уфы» за 3.5 млн евро 92
Или войдите через
Коля, это трусость. Ты позоришь всё своё кривоногое племя, Коля. Даже для диких людей, Коля, трусость -- это стыдно. Соберись, Коля. Наберись мужества хотя бы как Блоссия, если уж не способен дотянуть до мужского уровня, Коля.
-
Так ты не ответил: бегаешь-то ты от меня почему? Тебе задаю вопросы -- ты фью-ить, как корова языком слизала, удираешь как зайка трусливый.
Соберись, Коля, ты же трусостью Спартак свой позоришь. Проездъ к тебе остатки уважения потеряет, если ты от прямых вопросов сбегать будешь.
------------------
Давайте равнодушнее реагировать на все источники, кроме официальных.
Любому футболисту лестно, чтобы им интересовался Зенит. Поэтому часть таких сообщений -- просто выдумки, чтобы агенту было легче договариваться с кем-нибудь другим.