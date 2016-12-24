Рейтинг@Mail.ru

«Зениту» понадобился центральный защитник сборной Уругвая

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Насьональ, Уругвай, Полента Диего
Сегодня, 10:53 | Источник: Твиттер Фабиана Бертолини | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зениту» интересен центральный защитник сборной Уругвая и клуба «Насьональ» Диего Полента, также к игроку проявляют интерес аргентинские «Ривер Плейт», «Олимпия» и один мексиканский клуб.

24-летний бек провел за «Насьональ» 44 матча. Ранее защищал цвета итальянского «Бари», за который сыграл 86 матчей и забил 5 голов.

Накануне «сине-бело-голубые» подписали голкипера Андрея Лунева.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:27
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:29, редактировал Сегодня 15:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:31
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:03
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:02
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:18, редактировал Сегодня 11:26
, чтобы видеть комментарии
  11
Сегодня 11:15
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 11:12
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 11:09, редактировал Сегодня 11:11
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 11:07
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 11:04
ответ пользователю ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  8
Сегодня 11:04
ответ пользователю Одно слово румын (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:02
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:01
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 10:58
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 10:57
ответ пользователю ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 10:56
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 10:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:54
, чтобы видеть комментарии
  5
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:02 Бурбас: «Не удивлюсь, если завтра „Зенит“ объявит о подписании Хачериди» 29
Вчера
21:59 Шаблий: «От „Зенита“ предложений по Хачериди не было» 20
19:58 Колев: «Бербатов скорее станет Санта-Клаусом, чем перейдёт в „Енисей“» 14
18:21 Слухи «Зенит» ведет переговоры по трансферу Хачериди 135
14:16 Слухи «Спартак» претендует на 19-летнего хавбека «Эстудиантеса» 26
11:47 Слухи Источник: «ЦСКА рассматривает вариант с арендой нападающего „Эвертона“ Ниасса» 76
22 декабря 2016
20:40 Киселев: «Кирилл Комбаров хочет покинуть „Томь“, мы его удерживать не будем» 6
20:15 Слухи «Краснодар» предлагал Луневу зарплату в 1.5 раза больше, чем «Зенит» 56
17:55 Глушаков: «Я не просил вернуть Кирилла Комбарова в „Спартак“» 27
17:31 Слухи «Зенит» купил Лунева у «Уфы» за 3.5 млн евро 92
все материалы по этой теме
Турниры