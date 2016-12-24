«Зениту» понадобился центральный защитник сборной Уругвая

«Зениту» интересен центральный защитник сборной Уругвая и клуба «Насьональ» Диего Полента, также к игроку проявляют интерес аргентинские «Ривер Плейт», «Олимпия» и один мексиканский клуб.

24-летний бек провел за «Насьональ» 44 матча. Ранее защищал цвета итальянского «Бари», за который сыграл 86 матчей и забил 5 голов.

Накануне «сине-бело-голубые» подписали голкипера Андрея Лунева.