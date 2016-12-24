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Дракслер переходит в ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферы, Вольфсбург, ПСЖ, Дракслер Юлиан
Сегодня, 14:32 | Источник: ФК "Вольфсбург" | Фото: ФК "Вольфсбург" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер продолжит карьеру в ПСЖ. 23-летний немецкий игрок согласовал с парижским клубом контракт, рассчитанный на 4.5 года. Клубы договорились не разглашать сумму трансфера, но, по слухам, она составила около 36 млн евро.

Дракслер перешел в «Вольфсбург» из «Шальке» в августе 2015 года. В составе «волков» полузащитник провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.

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