Дракслер переходит в ПСЖ
Сегодня, 14:32 | Источник: ФК "Вольфсбург" | Фото: ФК "Вольфсбург" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер продолжит карьеру в ПСЖ. 23-летний немецкий игрок согласовал с парижским клубом контракт, рассчитанный на 4.5 года. Клубы договорились не разглашать сумму трансфера, но, по слухам, она составила около 36 млн евро.
Дракслер перешел в «Вольфсбург» из «Шальке» в августе 2015 года. В составе «волков» полузащитник провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.
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И как раз таки в ПСЖ.
Летом А.Венгер переходит в ПСЖ))
Удачи ПСЖ в ЛЧ)