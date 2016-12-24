Дракслер переходит в ПСЖ

Как и ожидалось, полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер продолжит карьеру в ПСЖ. 23-летний немецкий игрок согласовал с парижским клубом контракт, рассчитанный на 4.5 года. Клубы договорились не разглашать сумму трансфера, но, по слухам, она составила около 36 млн евро.

Дракслер перешел в «Вольфсбург» из «Шальке» в августе 2015 года. В составе «волков» полузащитник провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.