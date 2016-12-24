Игбун: «Я хочу покинуть „Уфу“»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал, что хотел бы сменить команду летом или уже в январе.

«Переговоры продолжаются, мы с президентом клуба решили, что я уйду летом, но никогда не говори никогда. Я действительно хочу уйти.

Ганчаренко пригласил меня в клуб, и я рад, что он сейчас в ЦСКА, он это заслужил. Надеюсь, его прогресс продолжится».

В этом сезоне Игбун провел 16 матчей в РФПЛ и забил 2 гола.