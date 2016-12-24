Игбун: «Я хочу покинуть „Уфу“»
Сегодня, 16:41 | Источник: completesportsnigeria.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал, что хотел бы сменить команду летом или уже в январе.
«Переговоры продолжаются, мы с президентом клуба решили, что я уйду летом, но никогда не говори никогда. Я действительно хочу уйти.
Ганчаренко пригласил меня в клуб, и я рад, что он сейчас в ЦСКА, он это заслужил. Надеюсь, его прогресс продолжится».
В этом сезоне Игбун провел 16 матчей в РФПЛ и забил 2 гола.
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