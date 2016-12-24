Луис Энрике хочет видеть Срну в «Барселоне»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Шахтер Дн, Срна Дарио
Сегодня, 21:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике попросил руководство клуба добиться покупки защитника «Шахтера» Дарио Срны. По данным источника, наставник не хочет рассматривать альтернативные варианты и остановил свой выбор на опытном хорвате. Однако Срна будет подписан, если удастся найти клуб Алейшу Видалю.
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