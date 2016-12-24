Луис Энрике хочет видеть Срну в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике попросил руководство клуба добиться покупки защитника «Шахтера» Дарио Срны. По данным источника, наставник не хочет рассматривать альтернативные варианты и остановил свой выбор на опытном хорвате. Однако Срна будет подписан, если удастся найти клуб Алейшу Видалю.