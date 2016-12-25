«Спартак» может бесплатно арендовать Эменике у «Фенербахче»

Боссы «Фенербахче» готовы отпустить нападающего клуба Эммануэля Эменике в бесплатную аренду в «Спартак» до конца сезона, сообщают в Турции. «Красно-белым» нужно будет только платить зарплату игроку.

Ранее между форвардом и главным тренером «Фенера» Диком Адвокатом разгорелся конфликт, после чего Эменике был отстранен от работы с первым составом.

В этом сезоне нападающий забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах чемпионата Турции. За «Спартак» форвард выступал с 2011 по 2013 год.