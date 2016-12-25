«Сан-Паулу» понадобился хавбек «Зенита» Маурисио

Полузащитник «Зенита» Маурисио интересен бразильскому «Сан-Паулу». В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер команды, в прошлом легендарный вратарь Рожерио Сени. «Сине-бело-голубые» должны получить предложение по своему 28-летнему хавбеку в ближайшее время.

В этом сезоне на счету Маурисио 13 матчей в РФПЛ. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2018/19.