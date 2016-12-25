«Сан-Паулу» понадобился хавбек «Зенита» Маурисио
Сегодня, 09:19 | Источник: esportesmais.com.br | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Зенита» Маурисио интересен бразильскому «Сан-Паулу». В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер команды, в прошлом легендарный вратарь Рожерио Сени. «Сине-бело-голубые» должны получить предложение по своему 28-летнему хавбеку в ближайшее время.
В этом сезоне на счету Маурисио 13 матчей в РФПЛ. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2018/19.
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