Рочина: «Уровень жизни и футбола в России выше, чем я ожидал»

Нападающий «Рубина» Рубен Рочина в интервью испанской прессе рассказал о жизни в России.

«У меня все хорошо. В России уровень жизни и футбола оказался выше, чем я ожидал. Период адаптации прошел. Казань - большой город, третий в стране по населению [на самом деле - шестой - прим. ред.]. Конечно, он отличается от Петербурга или Москвы, но все равно город хороший.

С тренером у меня отличные отношения, а вот с партнерами по команде общаться труднее, потому что многие из них не знают английского. Это создает языковой барьер».