Рочина: «Уровень жизни и футбола в России выше, чем я ожидал»
Сегодня, 09:35 | Источник: granadacf.ideal.es | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Рубина» Рубен Рочина в интервью испанской прессе рассказал о жизни в России.
«У меня все хорошо. В России уровень жизни и футбола оказался выше, чем я ожидал. Период адаптации прошел. Казань - большой город, третий в стране по населению [на самом деле - шестой - прим. ред.]. Конечно, он отличается от Петербурга или Москвы, но все равно город хороший.
С тренером у меня отличные отношения, а вот с партнерами по команде общаться труднее, потому что многие из них не знают английского. Это создает языковой барьер».
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Вадим Багров
«Соккер.ру» не предлагает бить слабейших. А вот когда звезды из «Барселоны», «Баварии» или грандов АПЛ выступают неоднозначно, то им самое место в антисборной.
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Учи русский и проблема исчезнет )))))))
Хорошо что приезжающие в страну люди остаются приятно удивлены....
Сбылась мечта Рочины......
Он был молод и неопытен,когда в 2009-м году выступая за Барселону 2,решил что будет играть только за казанский клуб,обыгравший той осенью первую команду Каталонии...)))))