Хачериди: «Ни „Динамо“, ни мой агент не сообщали мне об интересе „Зенита“»

Центральный защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны «Зенита».

«Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни „Динамо“, ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны „Зенита“, ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё на уровне только слухов (улыбается)».