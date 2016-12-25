Крауч: «Однажды сфотографировался с Роналдо. Он понятия не имел, кто я такой»

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч рассказал об одном забавном случае, который приключился с ним во время отпуска. Англичанин отдыхал на Ибице, где ему посчастливилось повстречать в одном из местных клубов легендарного бразильца Роналдо:

«Однажды я встретил Роналдо. Я проводил отпуск на Ибице и случайно увидел его в клубе.

Это единственный человек, к которому я готов подойти, чтобы попросить о совместном фото. И мы сфотографировались. Я еще тогда задумался: „А знает ли он, кто я такой?“ И знаете что? Он понятия не имел».