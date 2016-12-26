ПСЖ может заплатить 47 млн евро за Коутиньо
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ливерпуль, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 13:57 | Источник: Lefigaro.fr | Фото: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Сергей Иванов
ПСЖ после подписания Юлиана Дракслера из «Вольфсбурга» хочет приобрести еще одного игрока группы атаки. В сферу интересов парижан попал хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. За бразильца, который также интересен «Барселоне», ПСЖ готов заплатить 47 млн евро. После его покупки парижане смогут отпустить в Китай Анхеля Ди Марию.
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Коутиньо, 24 года - 47 млн.
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