ПСЖ может заплатить 47 млн евро за Коутиньо

ПСЖ после подписания Юлиана Дракслера из «Вольфсбурга» хочет приобрести еще одного игрока группы атаки. В сферу интересов парижан попал хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. За бразильца, который также интересен «Барселоне», ПСЖ готов заплатить 47 млн евро. После его покупки парижане смогут отпустить в Китай Анхеля Ди Марию.