«Арсенал» летом может продать Уилшира
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Милан, Рома, Уилшир Джек
Сегодня, 15:51 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир, права на которого принадлежат «Арсеналу», может сменить команду летом. «Канониры» не рассчитывают на 24-летнего хавбека и готовы его продать. Контракт Уилшира рассчитан еще на 18 месяцев. «Милан» и «Рома» могут попытаться приобрести хавбека летом.
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