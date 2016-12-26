«Арсенал» летом может продать Уилшира

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир, права на которого принадлежат «Арсеналу», может сменить команду летом. «Канониры» не рассчитывают на 24-летнего хавбека и готовы его продать. Контракт Уилшира рассчитан еще на 18 месяцев. «Милан» и «Рома» могут попытаться приобрести хавбека летом.