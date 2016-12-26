Полиция задержала Фирмино за рулем в нетрезвом виде
Сегодня, 16:24 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино был задержал полицией за вождение в нетрезвом виде. Инцидент случился в канун Рождества. 25-летнего хавбека полицейские задержали в центре Ливерпуля. 31 января суд вынесет решение по наказанию футболиста.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Эммануэль Эменике отправился в Москву, чтобы провести переговоры со «Спартаком», и «Соккер.ру» освежает в памяти деяния форварда, который уже играл за «красно-белых».
24 декабря 2016
Или войдите через
Не имею ввиду именно Фирмино, а всех поголовно, кто садится за руль пьяным. Я бы пожизненно лишал водительское удостоверение у таких "людей".
ГЫ-ГЫ