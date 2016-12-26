Рейтинг@Mail.ru

Полиция задержала Фирмино за рулем в нетрезвом виде

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ливерпуль, Фирмино Роберто
Сегодня, 16:24 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино был задержал полицией за вождение в нетрезвом виде. Инцидент случился в канун Рождества. 25-летнего хавбека полицейские задержали в центре Ливерпуля. 31 января суд вынесет решение по наказанию футболиста.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:10
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:06
ответ пользователю ДСА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:00
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:59
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:54
ответ пользователю Goleador--LiveR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:52, редактировал Сегодня 17:05
ответ пользователю ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:48
ответ пользователю Alex12357 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:45
ответ пользователю Goleador--LiveR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:45, редактировал Сегодня 16:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:43, редактировал Сегодня 16:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:31
ответ пользователю Goleador--LiveR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:53 Нойер в четвёртый раз признан лучшим вратарём года по версии IFFHS 24
14:59 Иньеста: «Хочу играть в „Барселоне“, пока полезен команде» 12
14:41 Игроки «Монпелье» заплатят один евро за каждый грамм лишнего веса 7
10:47 Мавуба: «Прежний тренер „Лилля“ раздражал меня» 1
Вчера
21:37 Хави вызван в сборную Каталонии 13
Александр Чистяков
Чем запомнился Эменике в «Спартаке»?
Эммануэль Эменике отправился в Москву, чтобы провести переговоры со «Спартаком», и «Соккер.ру» освежает в памяти деяния форварда, который уже играл за «красно-белых».
Комментариев: 14
15:09 Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем 7
11:28 Фото Хачериди: «Ни „Динамо“, ни мой агент не сообщали мне об интересе „Зенита“» 14
10:42 «Шальке» получит 7 млн евро от перехода Дракслера в ПСЖ 4
24 декабря 2016
23:54 Левандовски в шестой раз подряд стал лучшим игроком Польши 10
все материалы по этой теме
Турниры