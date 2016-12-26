Джикия - игрок «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что 23-летний защитник Георгий Джикия стал футболистом «красно-белых».

Игрок, ранее выступавший за «Амкар», заключил со «Спартаком» долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.

«Очень рад, что „Спартак“ принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю, прежде всего, закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», - заявил Джикия.