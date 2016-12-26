Джикия - игрок «Спартака»
Сегодня, 18:30 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Фото: Официальный сайт ФК "Спартак" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что 23-летний защитник Георгий Джикия стал футболистом «красно-белых».
Игрок, ранее выступавший за «Амкар», заключил со «Спартаком» долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.
«Очень рад, что „Спартак“ принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю, прежде всего, закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», - заявил Джикия.
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БОМЖАМ ПРИВЕТ.
На сегодня-Спартак действительно представляет единый коллектив.
Удачного тебе вливания и закрепления в основном составе.
который вступает в силу 27 декабря 2016 года."
У парня последний вечер для адаптации, надо ударить в грязь лицом и нажраться, как свинья!)
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они играли без контракта в этом году:
Сергей Паршивлюк
Павел Яковлев
Владимир Гранат
Дмитрий Каюмов
Альберто Тино Коста
Сергей Брызгалов
Александр Зотов
Александр Козлов
Владимир Обухов
Кирилл Комбаров
Юра Мовсисян
Антон Митрюшкин
Сердар Ташчи
Удачи парням и "хорошего Вам настроения" в ЦСКА и Зените.
Опять ведь стартак из отбора ЛЕ выбьют.
23 года.....
Будет ещё время вернуться в футбол...
- есть календари со Спартаком на новый год ?
Продавец отвечает:
-есть с Борисом и Дезеувом в сауне и ещё есть с одиноким Жано. Вам какой ?