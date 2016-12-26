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Джикия - игрок «Спартака»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Спартак М, Амкар, Джикия Георгий
Сегодня, 18:30 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Фото: Официальный сайт ФК "Спартак" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что 23-летний защитник Георгий Джикия стал футболистом «красно-белых».

Игрок, ранее выступавший за «Амкар», заключил со «Спартаком» долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.

«Очень рад, что „Спартак“ принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю, прежде всего, закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», - заявил Джикия.

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