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Колыванов: «Смолову пора уезжать в Англию или Испанию, в сильный клуб»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Смолов Федор, Колыванов Игорь
Сегодня, 03:06 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Экс-наставник «Уфы» и молодежной сборной России Игорь Колыванов полагает, что нападающему «Краснодару» Фёдору Смолову пора попробовать себя в более сильном клубе из Англии или Испании:

«Фёдор Смолов очень вырос как футболист, в 2016 году он точно лучший нападающий РФПЛ. Его всю жизнь считали талантливым, но в последние два года он раскрылся и проявил себя. Сейчас все просто любуются его игрой. В прошлом сезоне он забил больше всех мячей в чемпионате России и выиграл гонку бомбардиров, и сейчас идёт на первом месте после 17 туров.

Фёдору пора уезжать из России в хороший чемпионат – в Англию или Испанию, в сильный клуб. Ему 26 лет, он уже должен играть в Лиге чемпионов и заявить о себе с большой буквы. Смолову необходимо прогрессировать, но, похоже, что в России он уже заскучал».

Напомним, ранее соообщалось, что Смолов летом может стать игроком дортмундской «Боруссии».

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