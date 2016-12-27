Колыванов: «Смолову пора уезжать в Англию или Испанию, в сильный клуб»

Экс-наставник «Уфы» и молодежной сборной России Игорь Колыванов полагает, что нападающему «Краснодару» Фёдору Смолову пора попробовать себя в более сильном клубе из Англии или Испании:

«Фёдор Смолов очень вырос как футболист, в 2016 году он точно лучший нападающий РФПЛ. Его всю жизнь считали талантливым, но в последние два года он раскрылся и проявил себя. Сейчас все просто любуются его игрой. В прошлом сезоне он забил больше всех мячей в чемпионате России и выиграл гонку бомбардиров, и сейчас идёт на первом месте после 17 туров.

Фёдору пора уезжать из России в хороший чемпионат – в Англию или Испанию, в сильный клуб. Ему 26 лет, он уже должен играть в Лиге чемпионов и заявить о себе с большой буквы. Смолову необходимо прогрессировать, но, похоже, что в России он уже заскучал».

Напомним, ранее соообщалось, что Смолов летом может стать игроком дортмундской «Боруссии».