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Гранеро: «Роналду это AC/DC, а Месси – реггетон»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Гранеро Эстебан, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 03:48 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Реала Сосьедад» Эстебан Гранеро по-своему сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси:

«Роналду это AC/DC, ну а Месси пусть будет реггетоном, но хорошим».

AC/DC – это известная австралийская хеви-метал группа, а реггетон – распространенный в Латинской Америке музыкальный стиль и танец, возникший под влиянием регги и хип-хопа.

Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что Месси нельзя с кем-либо сравнивать.

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