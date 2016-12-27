Гранеро: «Роналду это AC/DC, а Месси – реггетон»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Эстебан Гранеро по-своему сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси:

«Роналду это AC/DC, ну а Месси пусть будет реггетоном, но хорошим».

AC/DC – это известная австралийская хеви-метал группа, а реггетон – распространенный в Латинской Америке музыкальный стиль и танец, возникший под влиянием регги и хип-хопа.

Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что Месси нельзя с кем-либо сравнивать.