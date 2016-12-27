Уилкшир: «Уверен, что „Динамо“ вернётся в РФПЛ в 2017 году»

Австралийский защитник «Динамо» Люк Уилкшир уверен, что в следующем году клуб вернется в РФПЛ.

«Сейчас межсезонье. Я в Москве, провожу время с семьей, но уже думаю о второй части чемпионата. Несмотря на то, что я не сомневаюсь, что „Динамо“ вернется в Премьер-Лигу, надо не терять настроя и быть готовыми на 100 процентов».