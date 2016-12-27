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Уилкшир: «Уверен, что „Динамо“ вернётся в РФПЛ в 2017 году»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: мнение, Динамо М, Уилкшир Люк
Сегодня, 12:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Австралийский защитник «Динамо» Люк Уилкшир уверен, что в следующем году клуб вернется в РФПЛ.

«Сейчас межсезонье. Я в Москве, провожу время с семьей, но уже думаю о второй части чемпионата. Несмотря на то, что я не сомневаюсь, что „Динамо“ вернется в Премьер-Лигу, надо не терять настроя и быть готовыми на 100 процентов».

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