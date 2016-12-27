Цаллагов подписал четырехлетний контракт с «Зенитом»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Зенит, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 21:11 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, сегодня «Зенит» заключил контракт с защитником «Крыльев Советов» Ибрагимом Цаллаговым. Срок соглашения составил 4 года.
«Сине-бело-голубые» заплатили самарскому клубу 300 тысяч евро - фиксированную сумму отступных, прописанную в контракте.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Дзюба раскрыл себя, играя по арендам а не в Спартаке.
Вы обоим только вредили и тормозили их развитие.
И надеюсь,что на лавке не засидится.
Отличный игрок.
Пожелаю парню быстрее доиграть до сборной.
Спартачи обожают подбирать за Зенитом заканчивающих с футболом игроков. До сих пор приятно вспомнить, как они были счастливы, вылечив стареющего Роман Широкова.
Ну, не смыслят ничего -- так что с них взять.
Осталось Роббена подписать)