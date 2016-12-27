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Цаллагов подписал четырехлетний контракт с «Зенитом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Зенит, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 21:11 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, сегодня «Зенит» заключил контракт с защитником «Крыльев Советов» Ибрагимом Цаллаговым. Срок соглашения составил 4 года. 

«Сине-бело-голубые» заплатили самарскому клубу 300 тысяч евро - фиксированную сумму отступных, прописанную в контракте. 

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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