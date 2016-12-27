Цаллагов подписал четырехлетний контракт с «Зенитом»

По информации источника, сегодня «Зенит» заключил контракт с защитником «Крыльев Советов» Ибрагимом Цаллаговым. Срок соглашения составил 4 года.

«Сине-бело-голубые» заплатили самарскому клубу 300 тысяч евро - фиксированную сумму отступных, прописанную в контракте.

Официального подтверждения этой информации пока нет.