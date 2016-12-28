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Кандрева: «Главная цель „Интера“ - финишировать в зоне Лиги чемпионов»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Кандрева Антонио
Сегодня, 11:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева считает, что команде по силам финишировать в первой тройке Серии А по итогам сезона:

«Мы не можем быть довольны своим текущим положением. Нам нужно надеяться на улучшение результатов.

На старте сезона мы столкнулись с большим количеством проблем, в чем были виноваты и мы сами. Но мы хотим исправить положение и хорошо выступить в чемпионате и Кубке Италии.

Нашей главной целью остается попадание в зону Лигу чемпионов по итогам сезона. Такой клуб, как „Интер“, должен ставить перед собой большие цели».

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