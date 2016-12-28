Кандрева: «Главная цель „Интера“ - финишировать в зоне Лиги чемпионов»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева считает, что команде по силам финишировать в первой тройке Серии А по итогам сезона:

«Мы не можем быть довольны своим текущим положением. Нам нужно надеяться на улучшение результатов.

На старте сезона мы столкнулись с большим количеством проблем, в чем были виноваты и мы сами. Но мы хотим исправить положение и хорошо выступить в чемпионате и Кубке Италии.

Нашей главной целью остается попадание в зону Лигу чемпионов по итогам сезона. Такой клуб, как „Интер“, должен ставить перед собой большие цели».