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Адебайор интересен «Монпелье»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монпелье, Адебайор Эммануэль
Сегодня, 11:53 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

«Монпелье» проявляет интерес к нападающему Эммануэлю Адебайору, находящемуся в статусе свободного агента.

По информации французской прессы, «паладины» ищут замену травмированному форварду Казимиру Нинга и устремили свой взор на 32-летнего тоголезца.

В сентябре Адебайор мог стать игроком «Лиона», однако «ткачи» в последний момент отказались от идеи подписать нападающего.

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