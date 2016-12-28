Адебайор интересен «Монпелье»
Сегодня, 11:53 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь
«Монпелье» проявляет интерес к нападающему Эммануэлю Адебайору, находящемуся в статусе свободного агента.
По информации французской прессы, «паладины» ищут замену травмированному форварду Казимиру Нинга и устремили свой взор на 32-летнего тоголезца.
В сентябре Адебайор мог стать игроком «Лиона», однако «ткачи» в последний момент отказались от идеи подписать нападающего.
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