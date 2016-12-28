Адебайор интересен «Монпелье»

«Монпелье» проявляет интерес к нападающему Эммануэлю Адебайору, находящемуся в статусе свободного агента.

По информации французской прессы, «паладины» ищут замену травмированному форварду Казимиру Нинга и устремили свой взор на 32-летнего тоголезца.

В сентябре Адебайор мог стать игроком «Лиона», однако «ткачи» в последний момент отказались от идеи подписать нападающего.