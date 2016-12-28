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Кудряшов: «Серебряную медаль, завоеванную с „Ростовом“, я запомню навсегда»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Россия, Кудряшов Федор
Сегодня, 16:53 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов рассказал о том, что стало для него самым знаковым событием в уходящем году:

«В этом календарном году для меня самым знаковым событием стала не победа над „Баварией“, а завоевание серебряных медалей чемпионата России в составе „Ростова“. Это для меня очень дорогая медаль. И пусть я пришел в команду лишь зимой, но такой сплоченности коллектива и микроклимата я не встречал вообще. Тем более в такой сложной ситуации экономической, которая коснулась не только нашего клуба.

Да, могли занять и первое место, но футбол не любит сослагательного наклонения. Поэтому именно эту медаль я запомню навсегда».

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