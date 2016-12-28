Кудряшов: «Серебряную медаль, завоеванную с „Ростовом“, я запомню навсегда»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов рассказал о том, что стало для него самым знаковым событием в уходящем году:

«В этом календарном году для меня самым знаковым событием стала не победа над „Баварией“, а завоевание серебряных медалей чемпионата России в составе „Ростова“. Это для меня очень дорогая медаль. И пусть я пришел в команду лишь зимой, но такой сплоченности коллектива и микроклимата я не встречал вообще. Тем более в такой сложной ситуации экономической, которая коснулась не только нашего клуба.

Да, могли занять и первое место, но футбол не любит сослагательного наклонения. Поэтому именно эту медаль я запомню навсегда».