Кудряшов: «Серебряную медаль, завоеванную с „Ростовом“, я запомню навсегда»
Сегодня, 16:53 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Ростова» Федор Кудряшов рассказал о том, что стало для него самым знаковым событием в уходящем году:
«В этом календарном году для меня самым знаковым событием стала не победа над „Баварией“, а завоевание серебряных медалей чемпионата России в составе „Ростова“. Это для меня очень дорогая медаль. И пусть я пришел в команду лишь зимой, но такой сплоченности коллектива и микроклимата я не встречал вообще. Тем более в такой сложной ситуации экономической, которая коснулась не только нашего клуба.
Да, могли занять и первое место, но футбол не любит сослагательного наклонения. Поэтому именно эту медаль я запомню навсегда».
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