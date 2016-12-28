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Иньеста: «Мечтаю завершить карьеру в „Барселоне“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Иньеста Андрес
Сегодня, 20:57 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в очередной раз подтвердил, что хочет завершить карьеру в каталонском клубе. 

«Надеюсь, что завершу карьеру в „Барселоне“, это моя мечта, причем уже давно. С самого начала я поставил цель стать успешным в этом клубе. Конечно, были и тяжелые моменты, когда я был рад выйти на поле на 10 минут, но благодаря этому я смог чего-то добиться.

Я пока не задумываюсь о жизни после карьеры игрока, хотя понимаю, что моя деятельность так или иначе будет связана с футболом. Конечно, хотел бы остаться в „Барсе“ и в дальнейшем».

Иньеста является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонцев испанец выступает с 2002 года.

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