Иньеста: «Мечтаю завершить карьеру в „Барселоне“»
Сегодня, 20:57 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в очередной раз подтвердил, что хочет завершить карьеру в каталонском клубе.
«Надеюсь, что завершу карьеру в „Барселоне“, это моя мечта, причем уже давно. С самого начала я поставил цель стать успешным в этом клубе. Конечно, были и тяжелые моменты, когда я был рад выйти на поле на 10 минут, но благодаря этому я смог чего-то добиться.
Я пока не задумываюсь о жизни после карьеры игрока, хотя понимаю, что моя деятельность так или иначе будет связана с футболом. Конечно, хотел бы остаться в „Барсе“ и в дальнейшем».
Иньеста является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонцев испанец выступает с 2002 года.
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"Андрес, почти весь футбольный мир не хочет, чтобы ты завершал карьеру никогда!"
Таких, как он, в футбольном мире сейчас нету.
То,что они не хотят помнить.