Иньеста: «Мечтаю завершить карьеру в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в очередной раз подтвердил, что хочет завершить карьеру в каталонском клубе.

«Надеюсь, что завершу карьеру в „Барселоне“, это моя мечта, причем уже давно. С самого начала я поставил цель стать успешным в этом клубе. Конечно, были и тяжелые моменты, когда я был рад выйти на поле на 10 минут, но благодаря этому я смог чего-то добиться.

Я пока не задумываюсь о жизни после карьеры игрока, хотя понимаю, что моя деятельность так или иначе будет связана с футболом. Конечно, хотел бы остаться в „Барсе“ и в дальнейшем».

Иньеста является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонцев испанец выступает с 2002 года.