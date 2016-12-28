Шляхтин: «Самый высокооплачиваемый игрок „Крыльев“ - Молло, у него 65 тысяч евро в месяц»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Крылья Советов, Молло Йоан, Скрипченко Вадим
Вчера, 23:58 | Источник: trkterra | Редакция: Дмитрий Кристя
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о зарплатах в «Крыльях Советов».
«Максимальная зарплата игрока в „Крыльях Советов“ – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в месяц. Самый низкооплачиваемый игрок – это сто тысяч рублей.
По специалистам. Тренер Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 миллиона рублей».
Бюджет «Крыльев» на новый год составит 500 млн рублей.
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
Федор Михайлович – футболист года в России по разным версиям. Но есть человек, готовый бросить ему вызов. «Соккер.ру» устраивает бой форвардов сборной.
27 декабря 2016
18:28 Фото Васин будет выступать в ЦСКА под номером «5» 34
04:29 Фото Глушаков – Джикии: «В бане поговорим!» 47
Или войдите через
Зарплаты всех "бюджетников" должны публиковаться в открытой печати.
Это касается команд, сидящих на шеях субъектов РФ и всех видов выплат.