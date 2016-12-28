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Шляхтин: «Самый высокооплачиваемый игрок „Крыльев“ - Молло, у него 65 тысяч евро в месяц»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Крылья Советов, Молло Йоан, Скрипченко Вадим
Вчера, 23:58 | Источник: trkterra | Редакция: Дмитрий Кристя

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о зарплатах в «Крыльях Советов».

«Максимальная зарплата игрока в „Крыльях Советов“ – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в месяц. Самый низкооплачиваемый игрок – это сто тысяч рублей.

По специалистам. Тренер Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 миллиона рублей».

Бюджет «Крыльев» на новый год составит 500 млн рублей.

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