Шляхтин: «Самый высокооплачиваемый игрок „Крыльев“ - Молло, у него 65 тысяч евро в месяц»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о зарплатах в «Крыльях Советов».

«Максимальная зарплата игрока в „Крыльях Советов“ – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в месяц. Самый низкооплачиваемый игрок – это сто тысяч рублей.

По специалистам. Тренер Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 миллиона рублей».

Бюджет «Крыльев» на новый год составит 500 млн рублей.