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Агент: «На следующей неделе Адриано должен стать игроком „Спартака“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 00:58 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиса Адриано, сообщил, что на следующей неделе его клиент должен стать игроком «Спартака», если не произойдет каких-то непредвиденных обстоятельств.

«Встреча с Галлиани прошла очень хорошо. Мы очень близки к сделке. Я думаю, на следующей неделе мы её закроем. Если все пойдет по плану, Луис Адриано станет новым игроком „Спартака“».

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