Агент: «На следующей неделе Адриано должен стать игроком „Спартака“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 00:58 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиса Адриано, сообщил, что на следующей неделе его клиент должен стать игроком «Спартака», если не произойдет каких-то непредвиденных обстоятельств.
«Встреча с Галлиани прошла очень хорошо. Мы очень близки к сделке. Я думаю, на следующей неделе мы её закроем. Если все пойдет по плану, Луис Адриано станет новым игроком „Спартака“».
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Хотя сам пошёл на это
Хотя сам пошёл на это
В общем спокойной ночи)
Так это же вы,спартачи,живете все в прошлом,мы всегда двигаемся вперед.
Арифметика для самых маленьких,считаем:
Чемпионат России - 6 раз
Кубок России - 7 раз
Супер кубок России - 6 раз
Кубок УЕФА - 1 раз
Итого: 20 трофеев
У спартака 12.
Или ты как и все приплюсовал трофеи несуществующей страны?
Ну так я тебе хочу напомнить,что больше всего титулов в СССР тоже не у вас,а у Д-мо Киев.
Если не заиграет - будет никаким.
Всё просто.
Куда он против Эрнани и Тайсона в зените...
Он даже Каломайжемейчика в цска не пройдёт(((
Добро пожаловать в самый титулованный клуб России Луис!!!!
Отличное усиление от Нольтрофеича!
Хотя сам пошёл на это