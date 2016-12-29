Агент: «На следующей неделе Адриано должен стать игроком „Спартака“»

Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиса Адриано, сообщил, что на следующей неделе его клиент должен стать игроком «Спартака», если не произойдет каких-то непредвиденных обстоятельств.

«Встреча с Галлиани прошла очень хорошо. Мы очень близки к сделке. Я думаю, на следующей неделе мы её закроем. Если все пойдет по плану, Луис Адриано станет новым игроком „Спартака“».