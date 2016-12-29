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«Бока Хуниорс» объявила о трансфере Тевеса в «Шанхай Шэньхуа»

Соккер.Ру // Заграница: трансферы, Бока Хуниорс, Шанхай Шэньхуа, Тевес Карлос
Сегодня, 05:31 | Источник: ФК "Бока Хуниорс" | Фото: Твиттер Transfermarkt China | Редакция: Павел Молочный

Трансфер аргентинского нападающего Карлоса Тевеса из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа» состоялся.

«Удачи, Карлитос. Ты всегда будешь в наших сердцах», – говорится в обращении на официальном сайте аргентинского клуба.

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