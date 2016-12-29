«Бока Хуниорс» объявила о трансфере Тевеса в «Шанхай Шэньхуа»

Трансфер аргентинского нападающего Карлоса Тевеса из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа» состоялся.

«Удачи, Карлитос. Ты всегда будешь в наших сердцах», – говорится в обращении на официальном сайте аргентинского клуба.