«Бока Хуниорс» объявила о трансфере Тевеса в «Шанхай Шэньхуа»
Сегодня, 05:31 | Источник: ФК "Бока Хуниорс" | Фото: Твиттер Transfermarkt China | Редакция: Павел Молочный
Трансфер аргентинского нападающего Карлоса Тевеса из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа» состоялся.
«Удачи, Карлитос. Ты всегда будешь в наших сердцах», – говорится в обращении на официальном сайте аргентинского клуба.
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