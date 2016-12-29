Рейтинг@Mail.ru

Тевес – самый высокооплачиваемый футболист мира

Соккер.Ру // Заграница: трансферы, Шанхай Шэньхуа, Тевес Карлос
Сегодня, 07:34 | Источник: Dailymail.co.uk | Фото: Твиттер Transfermarkt China | Редакция: Павел Молочный

Аргентинский форвард Карлос Тевес, перешедший из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Как сообщает источник, еженедельная зарплата 32-летнего нападающего в китайском клубе составит 615 000 фунтов стерлингов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:24, редактировал Сегодня 08:26
ответ пользователю вхсо 111 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:20
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 08:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:16
ответ пользователю Ми Ша (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:11
ответ пользователю вхсо 111 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:10
ответ пользователю вхсо 111 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:07
ответ пользователю Ми Ша (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 08:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:03, редактировал Сегодня 08:05
ответ пользователю вхсо 111 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:01
ответ пользователю Ми Ша (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 07:59, редактировал Сегодня 08:00
ответ пользователю waren61rus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 07:50
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 07:50
ответ пользователю Остапчук 67 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 07:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 07:40
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
05:31 Официально Фото «Бока Хуниорс» объявила о трансфере Тевеса в «Шанхай Шэньхуа» 5
27 декабря 2016
18:46 Официально Маврай сменил «Кельн» на «Гамбург» 6
26 декабря 2016
10:55 Официально Селезнёв переходит в «Карабюкспор» 15
24 декабря 2016
14:32 Официально Фото Дракслер переходит в ПСЖ 48
05:48 Слухи «Кристал Пэлас» даст Эллардайсу 20 млн фунтов на трансферы 3
00:35 Армеро сменил «Удинезе» на «Баию» 0
23 декабря 2016
16:43 Официально Фото Экс-защитник «Томи» Враньеш стал игроком АЕКа 15
12:01 Официально Фото «Челси» и «Шанхай СИПГ» согласовали трансфер Оскара 50
04:07 Официально Фото Экс-защитник «Интера» Жонатан стал игроком «Атлетико Паранаэнсе» 1
22 декабря 2016
15:11 Официально Клеменс сменил «Майнц» на «Кёльн» 3
все материалы по этой теме
Турниры