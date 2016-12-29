Тевес – самый высокооплачиваемый футболист мира

Аргентинский форвард Карлос Тевес, перешедший из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Как сообщает источник, еженедельная зарплата 32-летнего нападающего в китайском клубе составит 615 000 фунтов стерлингов.