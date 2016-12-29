Тевес – самый высокооплачиваемый футболист мира
Сегодня, 07:34 | Источник: Dailymail.co.uk | Фото: Твиттер Transfermarkt China | Редакция: Павел Молочный
Аргентинский форвард Карлос Тевес, перешедший из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Как сообщает источник, еженедельная зарплата 32-летнего нападающего в китайском клубе составит 615 000 фунтов стерлингов.
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А то что китайцы самые хитрые это уж точно)
Прочитайте книгу "Сингапур восьмое чудо света" (автор Юрий Сигов) и поймете что они из нечего могут сделать огромные богатства и тем более с капиталом.
Огромные зарплаты нужны для привлечения знаменитых игроков которые в свою очередь популяризируют футбол как минимум внутри страны, а если еще каждый китаей купит футболку Тевеса хотя бы за несколько копеек, то даже этого хватит что бы отбить его огромную зарплату и возможно даже заработать))
Интересно, а сколько же предлагают в Китае ему?