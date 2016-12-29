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Эррера рассказал, почему в раздевалке МЮ все смеются над ним

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Эррера Андер
Сегодня, 11:11 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Андер Эррера признался, что одноклубники смеются над ним из-за его суеверия:

«У меня есть одна интересная история, связанная с моими щитками. Я ношу одни и те же щитки с тех пор, как мне исполнилось 8 или 9 лет.

В раздевалке команды все смеются над ними, но такое уж у меня суеверие.

Собираюсь играть в них, пока они полностью не развалятся».

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