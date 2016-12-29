Эррера рассказал, почему в раздевалке МЮ все смеются над ним
Сегодня, 11:11 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Андер Эррера признался, что одноклубники смеются над ним из-за его суеверия:
«У меня есть одна интересная история, связанная с моими щитками. Я ношу одни и те же щитки с тех пор, как мне исполнилось 8 или 9 лет.
В раздевалке команды все смеются над ними, но такое уж у меня суеверие.
Собираюсь играть в них, пока они полностью не развалятся».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через