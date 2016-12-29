Щербаченко: «Если „Динамо“ не выкупит у ЦСКА Панченко, то это сделает „Локомотив“»

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко не уверен, что финансовое положение «Динамо» позволит «бело-голубым» выкупить контракт нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА, которому принадлежат права на игрока:

«Воспользуется ли „Динамо“ правом выкупа у ЦСКА Кирилла Панченко? Если „Динамо“ этого не сделает, то Кирилла выкупит „Локомотив“, селекционную службу которого возглавил его отец. Зимой Панченко не перейдет, а вот летом вполне возможно. Говорю это с долей шутки, хотя Панченко, безусловно, соответствует требованиям РФПЛ. Есть ли у „Динамо“ в его нынешней ситуации возможности для приобретения Кирилла – вот в чем вопрос».