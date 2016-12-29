Ринкон пройдёт медосмотр в «Ювентусе»
Сегодня, 12:39 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что полузащитник «Дженоа» Томас Ринкон прибыл в Турин, где в ближайшее время пройдет медосмотр.
По информации итальянских СМИ, переход игрока в стан «бьянконери» при условии отсутствия у него проблем со здоровьем - вопрос решенный. По слухам, «Старая синьора» заплатит «Грифонам» за венесуэльца 8 млн евро.
Другие материалы по теме:
stlouis
В течение недели пользователи и сотрудники «Соккер.ру» выбирали лучшего игрока 2016 года. И вот результаты голосования подсчитаны, и мы можем объявить победителя!
Вчера
19:46 Фото Верон возобновил карьеру в «Эстудиантесе» 21
Или войдите через