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Ринкон пройдёт медосмотр в «Ювентусе»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Ювентус, Дженоа, Ринкон Томас
Сегодня, 12:39 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что полузащитник «Дженоа» Томас Ринкон прибыл в Турин, где в ближайшее время пройдет медосмотр.

По информации итальянских СМИ, переход игрока в стан «бьянконери» при условии отсутствия у него проблем со здоровьем - вопрос решенный. По слухам, «Старая синьора» заплатит «Грифонам» за венесуэльца 8 млн евро.

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