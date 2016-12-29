Ринкон пройдёт медосмотр в «Ювентусе»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что полузащитник «Дженоа» Томас Ринкон прибыл в Турин, где в ближайшее время пройдет медосмотр.

По информации итальянских СМИ, переход игрока в стан «бьянконери» при условии отсутствия у него проблем со здоровьем - вопрос решенный. По слухам, «Старая синьора» заплатит «Грифонам» за венесуэльца 8 млн евро.