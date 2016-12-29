Месси - лучший плеймейкер 2016 года по версии IFFHS
Звезда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим плеймейкером в 2016 году по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
По результатам голосования аргентинец победил с солидным отрывом, набрав 172 балла. Вторым в списке оказался напарник Месси по «Барселоне» Андрес Иньеста, на счету которого 66 очков. Замкнул тройку лидеров хавбек «Реала» Тони Кроос (45 баллов).
1 - Лионель Месси (Аргентина / «Барселона») - 172 балла
2 - Андрес Иньеста (Испания / «Барселона») - 66
3 - Тони Кроос (Германия / «Реал») - 45
4 - Месут Озил (Германия / «Арсенал») - 39
5 - Рияд Марез (Алжир / «Лестер Сити») - 36
5 - Лука Модрич (Хорватия / «Реал») - 36
7 - Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити») - 31
8 - Поль Погба (Франция / «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед») - 26
9 - Эден Азар (Бельгия / «Челси») - 14
10 - Димитри Пайет (Франция / «Вест Хэм») - 8
11 - Давид Силва (Испания / «Манчестер Сити») - 5
12 - Неймар (Бразилия / «Барселона») - 3
12 - Марек Гамшик (Словакия / «Наполи») - 3
14 - Тиаго Алькантара (Испания / «Бавария») - 1
14 - Хавьер Пасторе (Аргентина / ПСЖ) - 1
Или войдите через
единственное что странно это что Сильва ниже Модрича,Озила и Мареза.
единственное что странно это что Сильва ниже Модрича,Озила и Мареза.
Даже лавочнику Пасторе дали хоть один бал.
А фаны его твердят что он умеет играть на партнеров, и типа даже голевые иногда раздает дальше чем на метр.
Даже лавочнику Пасторе дали хоть один бал.
А фаны его твердят что он умеет играть на партнеров, и типа даже голевые иногда раздает дальше чем на метр.
Больше Месси ни один игрок в мире не отдал голевых больше за 2016 год (34 г/п)
А фаны его нет.
Ну не создал Лео в 6 раз больше голевых моментов чем Де Брюйне или в 5 раз чем Модрич.
Налицо дурацкая система голосования. Нужно было чтобы все голосующие составляли лучшие десятки.
Голевые бывают разные. Можно диагональ через пол поля отдать, а можно мяч на пол метра в штрафной пнуть. У Роналду нет ни одной голевой из-за пределов вратарской. Он ноль.
Месси: прошлый сезон - 22 голевых, этот сезон 11.
Ну хотя бы баллов 30-40 Рон заслужил?
Пасторе - 1 балл. Роналду - 0 баллов.
Какая точная статистика.