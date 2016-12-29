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Месси - лучший плеймейкер 2016 года по версии IFFHS

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Барселона, Реал, Месси Лионель, Иньеста Андрес, Кроос Тони
Сегодня, 16:30 | Источник: iffhs.de | Редакция: Антон Белюсь

Звезда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим плеймейкером в 2016 году по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

По результатам голосования аргентинец победил с солидным отрывом, набрав 172 балла. Вторым в списке оказался напарник Месси по «Барселоне» Андрес Иньеста, на счету которого 66 очков. Замкнул тройку лидеров хавбек «Реала» Тони Кроос (45 баллов). 

1 - Лионель Месси (Аргентина / «Барселона») - 172 балла 
2 - Андрес Иньеста (Испания / «Барселона») - 66 
3 - Тони Кроос (Германия / «Реал») - 45 
4 - Месут Озил (Германия / «Арсенал») - 39 
5 - Рияд Марез (Алжир / «Лестер Сити») - 36 
5 - Лука Модрич (Хорватия / «Реал») - 36 
7 - Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити») - 31 
8 - Поль Погба (Франция / «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед») - 26 
9 - Эден Азар (Бельгия / «Челси») - 14 
10 - Димитри Пайет (Франция / «Вест Хэм») - 8 
11 - Давид Силва (Испания / «Манчестер Сити») - 5 
12 - Неймар (Бразилия / «Барселона») - 3 
12 - Марек Гамшик (Словакия / «Наполи») - 3 
14 - Тиаго Алькантара (Испания / «Бавария») - 1 
14 - Хавьер Пасторе (Аргентина / ПСЖ) - 1

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