Месси - лучший плеймейкер 2016 года по версии IFFHS

Звезда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим плеймейкером в 2016 году по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

По результатам голосования аргентинец победил с солидным отрывом, набрав 172 балла. Вторым в списке оказался напарник Месси по «Барселоне» Андрес Иньеста, на счету которого 66 очков. Замкнул тройку лидеров хавбек «Реала» Тони Кроос (45 баллов).

1 - Лионель Месси (Аргентина / «Барселона») - 172 балла

2 - Андрес Иньеста (Испания / «Барселона») - 66

3 - Тони Кроос (Германия / «Реал») - 45

4 - Месут Озил (Германия / «Арсенал») - 39

5 - Рияд Марез (Алжир / «Лестер Сити») - 36

5 - Лука Модрич (Хорватия / «Реал») - 36

7 - Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити») - 31

8 - Поль Погба (Франция / «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед») - 26

9 - Эден Азар (Бельгия / «Челси») - 14

10 - Димитри Пайет (Франция / «Вест Хэм») - 8

11 - Давид Силва (Испания / «Манчестер Сити») - 5

12 - Неймар (Бразилия / «Барселона») - 3

12 - Марек Гамшик (Словакия / «Наполи») - 3

14 - Тиаго Алькантара (Испания / «Бавария») - 1

14 - Хавьер Пасторе (Аргентина / ПСЖ) - 1