«Томь» будет оштрафована за долги по зарплате

Государственная инспекция труда в Томской области потребовала погасить задолженность по зарплате одному футболисту, а также сотруднику «Томи». Кроме того, клуб будет оштрафован за нарушение трудового законодательства, сообщил государственный инспектор труда Вадим Березовский.

«Закончена проверка по двум заявлениям - футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность».

Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей.