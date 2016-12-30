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«Томь» будет оштрафована за долги по зарплате

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Томь
Сегодня, 08:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Государственная инспекция труда в Томской области потребовала погасить задолженность по зарплате одному футболисту, а также сотруднику «Томи». Кроме того, клуб будет оштрафован за нарушение трудового законодательства, сообщил государственный инспектор труда Вадим Березовский.

«Закончена проверка по двум заявлениям - футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность».

Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей.

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