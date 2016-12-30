«Томь» будет оштрафована за долги по зарплате
Сегодня, 08:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Государственная инспекция труда в Томской области потребовала погасить задолженность по зарплате одному футболисту, а также сотруднику «Томи». Кроме того, клуб будет оштрафован за нарушение трудового законодательства, сообщил государственный инспектор труда Вадим Березовский.
«Закончена проверка по двум заявлениям - футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность».
Клубу грозит штраф до 50 тыс. рублей.
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