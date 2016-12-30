Бразилец Марлос дал предварительное согласие выступать за сборную Украины

Украинский специалист Мирон Маркевич рассказал о натурализации бразильского полузащитника «Шахтера» Марлоса. По словам тренера, игрок дал предварительное согласие выступать за сборную Украины.

«Если у человека есть желание играть за сборную Украины, то почему бы этим не воспользоваться, особенно когда речь идет о таком исполнителе, как Марлос.

За три-четыре года подрастут молодые украинские футболисты, а сейчас нужно использовать все возможности для усиления национальной команды.

Прошедшим летом, когда я с ним разговаривал, бразилец дал предварительное согласие».