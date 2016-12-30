Мустафи вернулся в строй
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Мустафи Шкодран, Окслейд-Чемберлен Алекс
Сегодня, 10:02 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что защитник Шкодран Мустафи, пропустивший три недели из-за повреждения сухожилия, вернулся в строй. Он сможет помочь команде в поединке с «Кристал Пэлас», который состоится 1 января.
«Мустафи возобновил тренировки, он возвращается. Окслейд-Чемберлен должен приступить к занятиям в общей группе в субботу», — сообщил Венгер.
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