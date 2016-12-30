Мустафи вернулся в строй

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что защитник Шкодран Мустафи, пропустивший три недели из-за повреждения сухожилия, вернулся в строй. Он сможет помочь команде в поединке с «Кристал Пэлас», который состоится 1 января.

«Мустафи возобновил тренировки, он возвращается. Окслейд-Чемберлен должен приступить к занятиям в общей группе в субботу», — сообщил Венгер.