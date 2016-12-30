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Ахмедов продолжит карьеру в «Шанхай СИПГ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Краснодар, Шанхай СИПГ, Ахмедов Одил
Сегодня, 15:15 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник Одил Ахмедов сменил «Краснодар» на «Шанхай СИПГ». Другие условия сделки не сообщаются. По слухам, «быки» выручат от продажи 29-летнего игрока более 7 млн евро.

Ахмедов пополнил состав «Краснодара» в июне 2014-го года, перейдя из махачкалинского «Анжи». С тех пор он сыграл за «черно-зеленых» 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.

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