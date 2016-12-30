Ибрагимович: «В первый месяц в МЮ на Погба давил его ценник»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что хавбек Поль Погба, перешедший прошлым летом из «Ювентуса» за 105 млн евро, изначально не показывал свой настоящий уровень игры, поскольку на него давила собственная трансферная стоимость.

«Думаю, в первый месяц в МЮ на Погба давил его ценник, поэтому он не показывал ту игру, которую может. Когда он немного успокоился, дело пошло лучше. Все помнят, как он играл в „Ювентусе“ и знают его уровень. Сейчас Поль играет так, как и должен».