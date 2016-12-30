Рейтинг@Mail.ru

Ибрагимович: «В первый месяц в МЮ на Погба давил его ценник»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Погба Поль, Ибрагимович Златан
Сегодня, 15:55 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что хавбек Поль Погба, перешедший прошлым летом из «Ювентуса» за 105 млн евро, изначально не показывал свой настоящий уровень игры, поскольку на него давила собственная трансферная стоимость.

«Думаю, в первый месяц в МЮ на Погба давил его ценник, поэтому он не показывал ту игру, которую может. Когда он немного успокоился, дело пошло лучше. Все помнят, как он играл в „Ювентусе“ и знают его уровень. Сейчас Поль играет так, как и должен».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:30 Венгер: «Это неправда, что я заблокировал трансфер Дебюши в МЮ» 3
14:44 Ибрагимович: «Месси - единственный в своем роде» 21
07:35 Мендеш: «Хамесу нечего доказывать в „Реале“, он игрок высшего класса» 8
03:46 Жилберто Силва: «Неймар через пару лет станет лучшим в мире игроком» 5
00:44 Ибрагимович: «Роналду не является природным талантом» 36
Вчера
20:59 Президент Аргентины: «Тевес может вернуться через год в „Боку Хуниорс“» 4
19:44 Каранка: «Моуриньо трудно удивить» 9
19:01 Клопп: «Не все команды могут играть в стиле „Барселоны“» 25
16:16 Анчелотти: «Выйди „Бавария“ на пик формы сейчас, мы бы пожалели об этом весной» 26
15:26 Дебюши: «Я только здороваюсь с Венгером, мы не разговариваем» 15
все материалы по этой теме
Турниры