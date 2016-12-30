Енджейчик сменил «Краснодар» на «Легию»
Сегодня, 16:44 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Краснодара» Артур Енджейчик продолжит карьеру в «Легии». Никакие детали трансфера не сообщаются.
Енджейчик перешел в «Краснодар» в июне 2013-го года из «Легии», в рядах этого польского клуба он провел на правах аренды вторую часть сезона-2015/2016. В составе «черно-зеленых» Артур провел 91 официальный матч, забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.
Напомним, что сегодня «Краснодар» также расстался с Одилом Ахмедовым, который отправился покорять Китай.
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