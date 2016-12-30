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Орлов: «Молло - это секонд-хэнд, который не нужен российскому футболу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Молло Йоан, Орлов Геннадий
Сегодня, 18:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможной покупке «Зенитом» полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло.

«Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло — француз, зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами».

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