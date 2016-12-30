Орлов: «Молло - это секонд-хэнд, который не нужен российскому футболу»
Сегодня, 18:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможной покупке «Зенитом» полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло.
«Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло — француз, зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами».
Другие материалы по теме:
Вчера
28 декабря 2016
27 декабря 2016
26 декабря 2016
Или войдите через
БУ-ГА-БУ-ГАГА
БУ-ГА-БУ-ГАГА
С другой стороны, если Орлова не будет, останутся только "ыксперты" спартачковского разлива. Ловчев, Бубен, Рейнгольд, Червяк, Валера бредят не меньше Гены.
БУ-ГА-БУ-ГАГА
Кто является секонд-хендом российского комментаторского корпуса?
Подсказка: на "ор" начинается, на "лов" заканчивается.